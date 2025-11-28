TECNAER gradúa a su primera promoción de técnicos aeronáuticos

El pasado jueves 20 de noviembre se celebró en San Pedro Sula la ceremonia de graduación de la primera promoción de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves del Centro de Instrucción Aeronáutica RAC 147 Tecnológico Aeronáutico “TECNAER”.
El acto marcó un hecho histórico para la aviación civil hondureña, al consolidarse TECNAER como el primer centro aeronáutico del país dedicado a la formación de personal especializado en mecánica de aviación civil.
A la ceremonia asistieron autoridades del sector aeronáutico. En la mesa principal estuvieron Omri Amaya, director de TECNAER; Carlos Romero, jefe de Instructores de TECNAER; René Theresin, representante del Aeroclub de San Pedro Sula; Armando Escalón Espinal, comandante de la Base Aérea; Eddy Rodríguez Durán, teniente coronel de Aviación; y Reynaldo Zelaya, representante de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.
Durante el evento se anunció el nombramiento de Mario Soto como padrino de la Promoción 24A. Soto es un reconocido profesional con más de 50 años de experiencia en mantenimiento de aeronaves, cuya trayectoria ha servido de inspiración para nuevas generaciones de técnicos.
En esta ocasión histórica, 14 jóvenes hondureños recibieron su título, el cual está debidamente avalado por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Este hito fortalece la capacidad técnica nacional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del sector aeronáutico.
El Aeroclub de San Pedro Sula, una organización comprometida con la educación aeronáutica, ha brindado apoyo continuo al proceso formativo. Asimismo, la Fuerza Aérea Hondureña ha contribuido de manera significativa, facilitando espacios para prácticas técnicas esenciales para los estudiantes.
TECNAER anunció además que la promoción del próximo año contará con cuatro mujeres entre sus egresados, reflejo del creciente interés y la inclusión femenina en el ámbito aeronáutico, lo que aporta diversidad y fortalece al sector.
Con este paso, Honduras avanza en su apuesta por la innovación y el crecimiento tecnológico en aviación, promoviendo talento humano altamente calificado y consolidando el desarrollo de la industria aérea nacional.