TECNAER gradúa a su primera promoción de técnicos aeronáuticos

San Pedro Sula

El pasado jueves 20 de noviembre se celebró en San Pedro Sula la ceremonia de graduación de la primera promoción de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves del Centro de Instrucción Aeronáutica RAC 147 Tecnológico Aeronáutico “TECNAER”. El acto marcó un hecho histórico para la aviación civil hondureña, al consolidarse TECNAER como el primer centro aeronáutico del país dedicado a la formación de personal especializado en mecánica de aviación civil. A la ceremonia asistieron autoridades del sector aeronáutico. En la mesa principal estuvieron Omri Amaya, director de TECNAER; Carlos Romero, jefe de Instructores de TECNAER; René Theresin, representante del Aeroclub de San Pedro Sula; Armando Escalón Espinal, comandante de la Base Aérea; Eddy Rodríguez Durán, teniente coronel de Aviación; y Reynaldo Zelaya, representante de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil.

A la ceremonia asistieron autoridades del sector aeronáutico. En la mesa principal estuvieron Omri Amaya, director de TECNAER; Carlos Romero, jefe de Instructores de TECNAER; René Theresin, representante del Aeroclub de San Pedro Sula; Armando Escalón Espinal, comandante de la Base Aérea; Eddy Rodríguez Durán, teniente coronel de Aviación; y Reynaldo Zelaya, representante de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.