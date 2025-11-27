Escuela de Locutores entrega premios de radio y televisión 2025

San Pedro Sula, Honduras

La Escuela de Locutores Adscrita al Instituto Semioficial Primero de Diciembre y su Laboratorio Taller Radio Uno celebraron la entrega de los Premios de Radio y Televisión 2025, en una gala dedicada a honrar la trayectoria, el talento, el profesionalismo y los aportes de destacados comunicadores hondureños. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en San Pedro Sula, donde personalidades culturales, sociales, artísticas y diplomáticas se reunieron para una velada que año con año reconoce a los protagonistas de la comunicación.

La ceremonia abrió con una presentación musical del Trío Clásico Intermezzo, que cautivó al público con su ejecución instrumental. Luego tuvo lugar una solemne entrada de abanderados a cargo de miembros de la Banda del Instituto José Trinidad Reyes, marcando un inicio elegante y respetuoso. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el periodista hondureño Arnulfo Aguilar, director de Radio Uno y del Instituto Semioficial Primero de Diciembre. Con su estilo impecable, agradeció la presencia de los invitados y destacó el exigente proceso de selección de los galardonados, elegidos entre cientos de candidatos. En un sorpresivo momento, Aguilar fue homenajeado por el Colegio de Periodistas de Honduras – Capítulo Noroccidental, que reconoció su legado, su valentía profesional y su invaluable aporte a la formación académica y al periodismo de investigación en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.







Más adelante, el escritor y miembro del Colectivo Cultural de Radio Uno, Julio Escoto, tomó el estrado para resaltar la importancia de valorar el talento hondureño y reconocer la excelencia sin complejos. “Queremos dar el ejemplo de que en este país hay personas que merecen ser reconocidas, y esos son ustedes”, expresó. La gala también contó con la presencia de la madrina de los Premios 2025, la embajadora de Brasil en Honduras, Andrea Saldanha de Gama Watson. Su trayectoria fue presentada por Israel Cruz, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAP. La diplomática recibió un reconocimiento especial y una obra pictórica del artista nacional Pito Pérez. En su discurso, elogió la labor de los periodistas y locutores hondureños, destacando la complejidad y valentía que implica ejercer estas profesiones.







La entrega de galardones inició con la joven locutora Katia Perdomo, de Tropicalísima, quien recibió el Micrófono de Bronce como Voz Revelación. Conmovida hasta las lágrimas, agradeció el apoyo de sus padres, quienes la ovacionaron con evidente orgullo. El Micrófono de Plata fue para Adrián Alcides Valladares, de Radio Internacional, reconocido por décadas de impecable trayectoria como presentador de artistas nacionales e internacionales y por la elegancia de su voz en cada escenario donde ha trabajado. Finalmente, Renato de Jesús Álvarez obtuvo el Micrófono de Oro por sus más de 45 años de carrera entre radio y televisión. El director y presentador de TN5 y Frente a Frente recordó que sus inicios fueron como locutor deportivo y que desde entonces ha mantenido principios inculcados por su familia. “No soy la mejor voz, pero es una voz guiada por los valores de mis padres. Hoy están premiando al locutor que, décadas después, se convirtió en periodista. Hace años no vivía una noche como esta; salgo energizado de San Pedro Sula”, expresó Álvarez.