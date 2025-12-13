  1. Inicio
Academia de Bellas Artes presenta su increíble show de fin de año

La academia de danza y pintura de San Pedro Sula desbordó arte con talento nacional presentando “The Greatest Show”, en el teatro Saybe

El “opening” del evento sorprendió a los presentes, que rápidamente viajaron en un mundo circense con emociones y tonalidades.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
San Pedro Sula, Honduras

La Academia de Bellas Artes volvió al escenario nacional con un espectáculo de primer nivel. El Teatro José Francisco Saybe fue el lugar seleccionado para que niñas, jóvenes y varones derrocharan talento con pulcros movimientos rítmicos.

La presentación, denominada “The Greatest Show”, contó con un programa variado que celebró la diversidad y la magia que ofrece el circo. Desde el inicio, el telón se abrió para revelar un fondo escénico que anticipaba la calidad artística del espectáculo.

“Sellers” fue la primera coreografía, interpretada por el tercer grado de Ballet II “A y B”. De igual forma, los demás niveles de danza presentaron piezas como “Parisienses”, “Aros de Fuego”, “Conejitos”, “Gitanas” y “Fortune Tellers”, entre muchas más.

Géneros como flamenco, ballet, tap y jazz formaron parte del repertorio, en el que los niveles principiante, intermedio y avanzado brillaron con trajes circenses alusivos a la temática.

Además del despliegue coreográfico, el público pudo apreciar pinturas realizadas por los alumnos de Bellas Artes, cuyos trazos y colores iluminaron las pupilas de los asistentes, integrando la danza y las artes visuales en una misma velada cultural.

La presentación fue recibida con prolongados aplausos, reflejo del esfuerzo, disciplina y dedicación de los estudiantes y maestros, quienes demostraron una vez más el alto nivel formativo de la Academia.

“The Greatest Show” de la Academia de Bellas Artes es un compromiso con la promoción del arte y la cultura, este espectáculo fusionó técnica, creatividad y espíritu renovador en una noche memorable.

Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

