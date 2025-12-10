  1. Inicio
  2. · Sociales

La Ovidio Decroly celebra su tradicional concierto navideño

“Celebramos su gloria” fue el nombre del evento musical, que conmemora el nacimiento del niño Jesús con diferentes presentaciones de estudiantes de la Ovidio Decroly

La Ovidio Decroly celebra su tradicional concierto navideño

La Navidad se espació por el auditorio que lució lleno y cautivado por el programa especial preparado por el alumnado.

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
VER MÁS FOTOS
San Pedro Sula, Honduras

La Escuela Internacional Ovidio Decroly realizó su tradicional evento navideño, denominado “Celebramos su gloria”, el cual honró a Dios como el centro de esta fiesta decembrina.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio PIER de la Iglesia Evangélica y Reformada, donde cientos de personas, entre ellos, padres de familia, docentes, alumnos e invitados especiales fueron parte de la celebración.

Rubén Darío Paz retrata el mosaico cultural de Honduras en nuevo libro

Durante el programa se respiró arte, gracias a la participación de los estudiantes de todos los grados académicos del centro educativo, desde preescolar hasta duodécimo grado, quienes figuraron en el escenario con diferentes presentaciones.

El espectáculo comenzó con la exhibición del ensamble de vientos de la institución educativa, conformado por alumnos de primaria y secundaria, que interpretaron piezas como “Joy to the World” y “Angels Sing”.

Luego, Mía Díaz de quinto grados ejecutó el piano con la obra clásica navideña “Jingle Bells”. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado destacaron con un coro de flautas, mientras los estudiantes de tercer grado cantaron en francés.

Más adelante, hubo poemas, obras coreográficas y una dramatización, esta última con la personificación del “Nacimiento de Jesús” y la “Santa Noche”.

El evento, que contó con un intermedio para que los presentes pudieran degustar de bocadillos, contó con un especial de saxofón por Jonathan Reyes, padre de las alumnas Joanne y Sury, de primaria.

Finalmente, el coro menor y mayor de la Ovidio Decroly expuso su talento, cerrando con la canción “Feliz Navidad” por todo el alumnado y asistentes, que irradiaron luz y fe en este festejo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias