La Ovidio Decroly celebra su tradicional concierto navideño

San Pedro Sula, Honduras

El evento se llevó a cabo en el Auditorio PIER de la Iglesia Evangélica y Reformada, donde cientos de personas, entre ellos, padres de familia, docentes, alumnos e invitados especiales fueron parte de la celebración.

La Escuela Internacional Ovidio Decroly realizó su tradicional evento navideño, denominado “Celebramos su gloria” , el cual honró a Dios como el centro de esta fiesta decembrina.

Durante el programa se respiró arte, gracias a la participación de los estudiantes de todos los grados académicos del centro educativo, desde preescolar hasta duodécimo grado, quienes figuraron en el escenario con diferentes presentaciones.

El espectáculo comenzó con la exhibición del ensamble de vientos de la institución educativa, conformado por alumnos de primaria y secundaria, que interpretaron piezas como “Joy to the World” y “Angels Sing”.

Luego, Mía Díaz de quinto grados ejecutó el piano con la obra clásica navideña “Jingle Bells”. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado destacaron con un coro de flautas, mientras los estudiantes de tercer grado cantaron en francés.

Más adelante, hubo poemas, obras coreográficas y una dramatización, esta última con la personificación del “Nacimiento de Jesús” y la “Santa Noche”.

El evento, que contó con un intermedio para que los presentes pudieran degustar de bocadillos, contó con un especial de saxofón por Jonathan Reyes, padre de las alumnas Joanne y Sury, de primaria.

Finalmente, el coro menor y mayor de la Ovidio Decroly expuso su talento, cerrando con la canción “Feliz Navidad” por todo el alumnado y asistentes, que irradiaron luz y fe en este festejo.