Velada inolvidable para los seniors 2025 de la Florencia School

San Pedro Sula, Honduras.

Con gran entusiasmo y elegancia, la Florencia School celebró el pasado fin de semana la graduación de sus 59 Seniors 2025 en una velada inolvidable.

El evento tuvo lugar en el Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe, bellamente decorado por Silvia Enamorado, quien creó un ambiente perfecto para la ocasión, ya que la estancia estaba engalanada con hermosos arreglos florales en tonos rosa con dorado.

La ceremonia inició con una oración a Dios, seguida del solemne Himno Nacional y las emotivas palabras de la directora del colegio, María Amaya, que destacaron el esfuerzo y dedicación de los jóvenes graduandos.

Uno de los momentos más especiales fue el vals de los graduandos con sus padres, que llenó de emoción a todos los presentes. Posteriormente, los invitados disfrutaron de una exquisita cena, antes de dar paso a la parte más alegre de la noche: la entrada loca de los alumnos, que marcó el inicio oficial de la fiesta.

FOTOS: Así fue la fiesta de graduación de los Seniors 2025 de Florencia School

El ambiente musical estuvo a cargo de DJ Daybeat (David Galindo), quien mantuvo la pista llena de energía y diversión hasta el final de la celebración. La graduación de los Seniors 2025 del Florencia School fue una noche mágica, que quedará grabada en la memoria de estudiantes, padres y toda la comunidad educativa.