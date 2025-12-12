  1. Inicio
Concierto navideño 2025 de la Filarmónica de SPS, solistas y un coro

El sexteto de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula junto a selectos artistas solistas y un coro brillaron en la Iglesia San Vicente de Paúl

La Iglesia San Vicente de Paúl fue sede de este concierto especial por Navidad.

 Foto: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras

La Navidad es un momento de reflexión que se puede celebrar a través del arte, y el sexteto de la Orquesta Filarmónica de SPS, bajo la dirección del maestro artístico Óscar Barahona, junto al tenor Carlos Romero y la soprano Mónica Del Cid, cautivaron a cientos de feligreses y asistentes en general en la Iglesia San Vicente de Paúl.

Con melodías propias de esta festividad cristiana, los solistas destacaron con sus potentes voces, al igual que los músicos de la orquesta, quienes en sincronía transmitieron fe y esperanza con sus interpretaciones musicales.

La Ovidio Decroly celebra su tradicional concierto navideño

Al inicio del concierto, que fue patrocinado por Banco de Occidente y gratuito para el público, el padre Fausto Henríquez ofreció palabras de bienvenida, en las que subrayó la influencia del arte en la humanidad como una expresión profunda que se expande.

También se presentó el Coro Voces Vicentinas, que bajo la dirección artística del maestro Andrés Medina interpretó varias obras musicales que renovaron el espíritu navideño en conmemoración del nacimiento del Niño Jesús.

Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

