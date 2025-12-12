Concierto navideño 2025 de la Filarmónica de SPS, solistas y un coro

San Pedro Sula, Honduras

La Navidad es un momento de reflexión que se puede celebrar a través del arte, y el sexteto de la Orquesta Filarmónica de SPS, bajo la dirección del maestro artístico Óscar Barahona, junto al tenor Carlos Romero y la soprano Mónica Del Cid, cautivaron a cientos de feligreses y asistentes en general en la Iglesia San Vicente de Paúl.

Con melodías propias de esta festividad cristiana, los solistas destacaron con sus potentes voces, al igual que los músicos de la orquesta, quienes en sincronía transmitieron fe y esperanza con sus interpretaciones musicales.