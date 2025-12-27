Las memorias de Gisèle Pelicot y Stallone, en un 2026 literario

Libros de misterio, ciencia ficción, dramas, historia, grandes recopilaciones o lo último en literatura latinoamericana, el 2026 llega cargado de novedades en todos los géneros y para todos los gustos, también para los aficionados a las biografías, con la publicación de las esperadas memorias de la francesa Gisèle Pelicot, de Liza Minelli y de Silvester Stallone. - 'A Hymn to Life', un canto a la vida de Gisèle Pelicot (Bodley Head) El 17 de febrero llegará a las librerías 'A Hymn to life' ('Un himno a la vida', de Lumen en la edición en español), las memorias de la francesa Gisèle Pelicot, cuya historia de abusos sexuales conmovió al mundo y generó una ola de solidaridad y reconocimiento en torno a su figura. Pelicot abre su alma a los lectores en este libro, un conmovedor relato de supervivencia, testimonio y coraje, así como un retrato inolvidable de una mujer que rompió su silencio, reclamó su voz y forzó un enfrentamiento con la verdad.

- 'Kids, Wait Till You Hear This!', la biografía de Liza Minelli (Grand Central Publishing) La icónica actriz y cantante estadounidense lanzará sus memorias la próxima primavera (10 de marzo). 'Kids, Wait Till You Hear This!' promete un relato íntimo de su vida, desde su infancia en Hollywood como hija de Judy Garland hasta su éxito en Broadway, abordando sus adicciones y desmintiendo historias previas. El libro incluye grabaciones de audio inéditas y está previsto que tenga su versión televisiva. - 'The Steps' (HarperCollins) El actor Sylvester Stallone ha descrito como "su testamento" su libro de memorias, 'The Steps' ('Los escalones' en la edición en español de Plaza & Janés), que publicará el próximo mayo, y en las que el protagonista de Rambo narra su dura infancia, sus inicios en Nueva York en 1969, y el éxito de Rocky en 1977, centrándose en la resiliencia y la superación personal. - 'London Falling' - Patrick Radden Keefe (Doubleday) El escritor y periodista Patrick Radden Keefe regresa en 2026 con 'London Falling', la historia de una familia devastada por la muerte repentina de su hijo de 19 años, tras la que descubren una vida secreta relacionada con el peligroso mundo criminal que existe al otro lado de la brillante vida londinense. El 7 de abril sale a la luz esta novela del autor de 'Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland'. - 'Kin' - Tayari Jones (Knopf Doubleday) 'Kin' es el título de la quinta novela de la aclamada autora estadounidense Tayari Jones, autora del best-seller 'An American Marriage', con el que ganó el Women's Prize for Fiction en 2019. En esta ocasión, Jones se interna en una historia íntima y conmovedora sobre dos amigas sin madre que buscan un sentido de pertenencia, identidad y amor. El libro llegará a las librerías el 24 de febrero. - 'The Ending Writes Itself' (HarperCollins) Tras el nombre de Evelyn Clarke se esconde una colaboración entre las reconocidas escritoras V.E. Schwab y Cat Clarke, que ahora regresan a las librerías, el 7 de abril, con 'The Ending Writes Itself'. La historia sigue a seis autores que son invitados a una isla privada y tienen solo 72 horas para escribir un final que, supuestamente, les cambiará la vida ... pero la trama se complica con un giro mortal. Stephen King ha elogiado la obra conjunta de ambas autoras. - La obra completa de Borges (Alfaguara) La editorial Alfaguara relanzará la obra completa del escritor argentino Jorge Luis Borges en 2026, iniciando con 'Cuentos completos', 'Ensayos completos' y 'Poesía completa' el 22 de enero. Este lanzamiento simultáneo en España e Iberoamérica conmemora el 40º aniversario del fallecimiento del autor, con más títulos previstos para junio y noviembre de 2026.