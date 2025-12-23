Una velada de invierno y elegancia: así fue la cena navideña de UTH y Grupo Inversa

San Pedro Sula, Honduras.

El Copantl Hotel & Convention Center fue el punto de encuentro donde la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Grupo Inversa celebró, el pasado viernes 19 de diciembre, su tradicional cena navideña. Una cita esperada por colaboradores, ejecutivos e invitados especiales, concebida como un espacio de convivencia, gratitud y cierre de año. La emblemática fiesta temática tuvo como inspiración: “La Reina de Hielo y el Cazador”, misma que marcó el hilo conductor de la noche. El estricto dress code total white permitió que cada asistente se integrara visualmente a una narrativa inspirada en el invierno, el control emocional, la belleza gélida y la dualidad entre poder y sensibilidad humana.

La ambientación, a cargo de la experimentada Jackeline Cabrera/Decoración & Eventos, con el acompañamiento creativo de Elevate Hub e Impacto Media, transformó el recinto en un universo de elegancia invernal.

Tonos blancos, cristales, texturas frías y una iluminación cuidadosamente diseñada evocaron la majestuosidad del hielo, logrando una experiencia inmersiva y coherente con el concepto. La animación fue conducida por Luis Enrique, aportando dinamismo y cercanía, mientras que la música estuvo a cargo de DJ Nando, creando una atmósfera festiva que acompañó cada momento de la noche. Cada detalle decorativo reforzó la idea de una belleza fría pero cautivadora, una atmósfera que invitaba a la contemplación y al asombro. La propuesta visual no solo acompañó la temática, sino que potenció el mensaje de fortaleza, resiliencia y transformación del grupo de empresas.

Liderazgo

La velada también fue el espacio propicio para reflejar la diversidad y solidez del conglomerado. Grupo Inversa integra a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y UTH Florida University, instituciones que apuestan por la formación académica y la proyección internacional; Optimus Card, como plataforma de beneficios y membresías; Centro Politécnico del Norte (CPN), enfocado en la educación técnica; y Skill Up y ElevateHub, iniciativas orientadas al desarrollo de talento y la innovación.

Asimismo, forman parte del grupo empresas financieras y de servicios como Presta Yá, PrestaAuto, CrediRapid, CrediMóvil y Compresa, que impulsan soluciones accesibles para distintos sectores; Mersa Automotriz y Cogasa, vinculadas al sector automotriz y de combustibles; reafirmando así un ecosistema empresarial diverso, dinámico y alineado con el desarrollo económico del país. Los anfitriones de la noche, la familia Valladares, encabezada por el empresario Roger Danilo Valladares y su amada esposa Emma Mejía de Valladares, cuidaron cada detalle para que los asistentes se sintieran parte de una celebración cercana y genuina. Su presencia y calidez marcaron el tono de una velada pensada no solo como un evento social, sino como un reconocimiento al esfuerzo colectivo de quienes, desde distintas áreas y empresas, contribuyen al crecimiento del grupo.