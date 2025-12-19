José Luis Barralaga recibe el Premio Excélsior por su trayectoria

Tocoa

Barralaga, oriundo de Ilanga, Trujillo, departamento de Colón , se ha destacado desde la década de los años 90 por su dilatada carrera profesional, especialmente en Diario La Prensa , donde inició como reportero de Deportes hasta asumir la jefatura de esa área periodística.

El connotado periodista José Luis Barralaga fue homenajeado este jueves 18 de diciembre por su prolífica trayectoria en los medios de comunicación hondureños y por su destacado desempeño en 2025 como creador de contenido e integrante del programa Hora Cero , de Radio El Mundo , en San Pedro Sula.

En esta ocasión, Barralaga —conocido en el ámbito periodístico y deportivo como “Barra”— fue galardonado por Comunicaciones del Aguán con el premio Excélsior, en la categoría de Periodista Deportivo del Año.

Los Premios Excélsior constituyen un evento de gala que reconoce cada año la labor de los profesionales más destacados en distintas áreas y es coordinado por Rosel Matute, empresario de agraservicios y gerente de medios de comunicación.

“Es un honor recibir esta distinción. Me siento honrado y lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Salí de una pequeña aldea de Colón a conquistar el mundo, y así recorrí Europa, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Asia y el Caribe, hasta llegar a lo más alto, que es la cobertura de dos mundiales de fútbol”, expresó el experimentado comunicador.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Barralaga, quien ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, se distingue por una palabra escrita con precisión, capaz de emocionar y transportar a la audiencia a través de crónicas, perfiles y semblanzas. Su estilo es considerado una escuela del buen periodismo: el que perdura y deja huella.

Salud, Barra. La vida te ha bendecido con un oficio que has sabido dignificar. Arriba, Ilanga, el pueblo que pusiste en el mapa gracias a tu don de gente, a la calidad de tu periodismo y a tu profundo humanismo. Hoy, Honduras te lo agradece.