Empresa hondureña celebra su fiesta navideña y de aniversario

En una noche especial para socios propietarios y colaboradores de ASI Network, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, se llevó a cabo la celebración de la cena navideña 2025 junto a la familia corporativa, en un evento realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
De igual forma, se aprovechó para agradecer por los 16 años de fundación de la compañía hondureña, tiempo en el cual se ha servido con esmero a los habitantes de este hermoso país.
Durante el programa del evento, hubo diferentes actividades. Un show de magia que entretuvo y sorprendió a los presentes, además de sorteo de premios para agasajar a los selectos invitados.
La exquisita cena fue degustada, para luego dar paso al brindis que conmemoró el éxito de ASI Network, gracias a la fuerza laboral de quienes la conforman.
Y no podía faltar la iluminada pista de baile, en la cual el cuerpo corporativo disfrutó con música variada, en un ambiente de camaradería y jovialidad que se renueva año con año.