Empresa hondureña celebra su fiesta navideña y de aniversario

La empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, ASI Network, realizó su fiesta navideña al mismo tiempo que congratulaban 16 años al servicio de Honduras

Felipe Trundle, Denis Chávez, Juan Jerezano y Michael Senn, socios propietarios de ASI Network

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
San Pedro Sula, Honduras

En una noche especial para socios propietarios y colaboradores de ASI Network, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, se llevó a cabo la celebración de la cena navideña 2025 junto a la familia corporativa, en un evento realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

De igual forma, se aprovechó para agradecer por los 16 años de fundación de la compañía hondureña, tiempo en el cual se ha servido con esmero a los habitantes de este hermoso país.

Concierto navideño 2025 de la Filarmónica de SPS, solistas y un coro

Durante el programa del evento, hubo diferentes actividades. Un show de magia que entretuvo y sorprendió a los presentes, además de sorteo de premios para agasajar a los selectos invitados.

La exquisita cena fue degustada, para luego dar paso al brindis que conmemoró el éxito de ASI Network, gracias a la fuerza laboral de quienes la conforman.

Y no podía faltar la iluminada pista de baile, en la cual el cuerpo corporativo disfrutó con música variada, en un ambiente de camaradería y jovialidad que se renueva año con año.

Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

