Empresa hondureña celebra su fiesta navideña y de aniversario

San Pedro Sula, Honduras

En una noche especial para socios propietarios y colaboradores de ASI Network, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, se llevó a cabo la celebración de la cena navideña 2025 junto a la familia corporativa, en un evento realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

De igual forma, se aprovechó para agradecer por los 16 años de fundación de la compañía hondureña, tiempo en el cual se ha servido con esmero a los habitantes de este hermoso país.