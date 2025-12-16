Una noche de magia y camaradería: Cofisa reúne a su familia en la cena navideña 2025

San Pedro Sula, Honduras.

La Compañía Financiera, S. A. (Cofisa), con más de 41 años de trayectoria en el mercado hondureño de financiamiento vehicular, celebró su tradicional cena navideña, un evento que año con año se ha convertido en un símbolo de identidad, cercanía y reconocimiento institucional.

El encuentro tuvo lugar en el salón Palestina del Club Hondureño Árabe, escenario que fue transformado para dar vida a una atmósfera inspirada en el mundo del Circus, con una propuesta estética elegante y cuidadosamente conceptualizada.

Desde el ingreso al recinto, los asistentes fueron recibidos por un equipo de anfitriones y zanqueros que marcó el tono festivo de la noche.

El espacio fue ambientado con imponentes arreglos florales y, como elemento central, una carpa de estilo circense que se convirtió en punto focal del salón, reforzando la experiencia visual y sensorial del evento.

Magia y entretenimiento

Uno de los momentos más esperados de la velada fue el espectáculo de magia a cargo de Marco Tulio Fortín, conocido como el mago Fortín, quien sorprendió a los presentes con un show que despertó asombro y aplausos, aportando un componente lúdico y memorable a la celebración.

La experiencia se complementó con diversos stands fotográficos temáticos, donde los colaboradores capturaron recuerdos de una noche diseñada para compartir y disfrutar en un ambiente relajado y cercano.

Espíritu de familia

Ejecutivos y colaboradores de las agencias de la zona norte del país, así como de Santa Bárbara, Tegucigalpa y otras regiones, participaron en esta convivencia que reunió a aproximadamente a 250 colaboradores, fortaleciendo los lazos entre equipos y reafirmando el sentido de pertenencia que caracteriza a Cofisa. Durante la noche se desarrollaron dinámicas, concursos, trivias y sorteos, todos bajo un esquema transparente, alineado con los valores que la institución promueve tanto internamente como en su relación con los clientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cultura que se vive

El gerente de Mercadeo de Cofisa, Máster Pedro Pinto, destacó que esta celebración representa más que un cierre de año: es una noche de familia, un espacio para reconocer el esfuerzo colectivo y celebrar una tradición que distingue a la empresa. Asimismo, resaltó que Cofisa cuenta por segundo año consecutivo con la certificación Great Place to Work, posicionándose como uno de los mejores lugares para trabajar en el sector financiero, reflejo de una cultura basada en el respeto, la cercanía y las oportunidades de crecimiento.

Coherencia institucional