Asista al Festival Literario Navideño 2025 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El evento se desarrolla desde el martes 16 de diciembre y continúa este miércoles 17 y jueves 18, en un horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., en las instalaciones de Diunsa Pedregal, específicamente en la entrada principal, antes del área de comidas.

La literatura está vigente durante todo el año y diciembre no es la excepción. Por ello, San Pedro Sula se convierte en el punto de encuentro del Festival Literario Navideño 2025 , un espacio dedicado a promover la lectura y acercar al público a destacados escritores hondureños y sus obras.

El festival reúne a los escritores Waldina Bográn, Alejandra Maldonado Erazo, Lily Gómez, Karen Guzmán, José H. Bográn, Jorge Alberto Coto, Jairo Mejía Rodríguez y Óscar Zalavarría, quienes comparten con los asistentes su trabajo literario y experiencias creativas.

Durante la jornada, el público tiene la oportunidad de conocer a los autores, conversar con ellos, adquirir libros autografiados y explorar obras de escritores nacionales y extranjeros a precios accesibles.

El espacio cuenta con área climatizada, amplio estacionamiento y seguridad, lo que garantiza una experiencia cómoda para los visitantes, quienes pueden disfrutar del festival en un ambiente seguro y agradable.

El Festival Literario Navideño se presenta como una excelente opción para encontrar regalos significativos en esta temporada, apostando por libros que enriquecen la cultura y fortalecen el hábito de la lectura.