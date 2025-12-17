  1. Inicio
  2. · Sociales

Asista al Festival Literario Navideño 2025 en San Pedro Sula

Los amantes de la lectura tienen una cita hoy y mañana en San Pedro Sula; libros de autores nacionales e internacionales disponibles

Asista al Festival Literario Navideño 2025 en San Pedro Sula

El escritor hondureño J. H. Bográn, en una fotografía de archivo del año 2024. Ha escrito libros en inglés y en español.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

La literatura está vigente durante todo el año y diciembre no es la excepción. Por ello, San Pedro Sula se convierte en el punto de encuentro del Festival Literario Navideño 2025, un espacio dedicado a promover la lectura y acercar al público a destacados escritores hondureños y sus obras.

El evento se desarrolla desde el martes 16 de diciembre y continúa este miércoles 17 y jueves 18, en un horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., en las instalaciones de Diunsa Pedregal, específicamente en la entrada principal, antes del área de comidas.

Academia de Bellas Artes presenta su increíble show de fin de año

El festival reúne a los escritores Waldina Bográn, Alejandra Maldonado Erazo, Lily Gómez, Karen Guzmán, José H. Bográn, Jorge Alberto Coto, Jairo Mejía Rodríguez y Óscar Zalavarría, quienes comparten con los asistentes su trabajo literario y experiencias creativas.

Durante la jornada, el público tiene la oportunidad de conocer a los autores, conversar con ellos, adquirir libros autografiados y explorar obras de escritores nacionales y extranjeros a precios accesibles.

El espacio cuenta con área climatizada, amplio estacionamiento y seguridad, lo que garantiza una experiencia cómoda para los visitantes, quienes pueden disfrutar del festival en un ambiente seguro y agradable.

El Festival Literario Navideño se presenta como una excelente opción para encontrar regalos significativos en esta temporada, apostando por libros que enriquecen la cultura y fortalecen el hábito de la lectura.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias