William y Catherine publican su retrato navideño anual

La imagen muestra al Príncipe William y a la Princesa de Gales Catherine sentados en un exuberante césped rodeado de narcisos primaverales, junto a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Una publicación compartida por la pareja en las redes sociales dice: "Les deseo a todos una muy Feliz Navidad". La foto familiar fue tomada por el fotógrafo Josh Shinner en Norfolk en abril.

Es una imagen relajada, que proyecta su cercanía como familia.El príncipe William ha hablado de hacer las cosas de manera diferente y esto envía un mensaje sobre un enfoque informal hacia la realeza.

Es una visión milenarista de una monarquía sin corbatas ni jerseys.La tarjeta navideña también marca un año más del regreso gradual de Catherine a la vida pública, mientras continúa su recuperación del cáncer y la quimioterapia. Aquí la vemos mostrando su unión con su familia.

Las fotografías parecen ser de la misma sesión utilizada para capturar fotos del cumpleaños número 12 de George y del séptimo de Louis.

El año pasado, la pareja reveló una tarjeta navideña con un significado personal, utilizando una imagen tomada del video publicado cuando Catherine anunció el final de su quimioterapia.

En enero, anunció que estaba en remisión del cáncer mientras regresaba emocionalmente al hospital donde recibió tratamiento.

Unos meses más tarde, Guillermo y Catalina celebraron su 14º aniversario de boda durante una visita oficial a la isla de Mull en Escocia. Y en agosto la pareja se preparaba para mudarse a su "hogar para siempre" en Forest Lodge, Windsor.

William y Catherine pasarán la temporada festiva juntos y se espera que se unan al Rey y al resto de la familia real en Sandringham en Norfolk el día de Navidad.

A principios de este mes, el rey Carlos y la reina Camila lanzaron su propia tarjeta navideña , que los muestra en Roma.

La fotografía, tomada en abril durante su visita de estado a Italia, muestra a la pareja sonriente de pie uno al lado del otro en un sendero de jardín.

Fuente: BBC