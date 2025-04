Estela Paz, una líder influyente a través de su pasión por la danza

La danza es un arte tan maravilloso, capaz de hacernos viajar en el tiempo, conocer el mundo y enriquecer nuestros conocimientos. A la vez, funciona como una dosis de dopamina y serotonina que nos ayuda a aliviar el estrés, ser más felices y mantener el cuerpo activo.

Así lo confirma Estela Paz, la talentosa bailarina y directora del Centro Sampedrano de Enseñanaza Artística (Censea), quien llegó a Honduras hace más de 30 años para crear una historia que inspira a vencer grandes dificultades con amor y disciplina.

¿Cómo descubrió su pasión por la danza?

“La danza siempre fue parte de mi vida. Mi país (Cuba) está lleno de cultura, y desde chiquita estuve rodeada de música, movimiento y alegría. La danza siempre me apasionó y fue una forma de expresar mi cultura y conectar con quienes me rodeaban. Cada ritmo y cada paso me llenaban de felicidad y me ayudaron a crecer”.

¿Cuáles son sus ritmos favoritos para bailar?

“Todo lo que sea baile me apasiona, pero mi modalidad preferida es la danza moderna y contemporánea, ya que me encanta crear cosas nuevas, volar con mi imaginación y llevar todo eso al movimiento”.

¿Cuál es su formación profesional?

“Inicié mis estudios de danza en mi país natal desde los 4 años con clases de gimnasia rítmica, luego ingresé en el ballet y a las 12 años inicié mis estudios de danza moderna en la Escuela Nacional de Arte en la Habana, donde me gradué con diploma de oro como bailarina y maestra. Más tarde fui seleccionada para ingresar en el lnstituto Superior de Arte, donde obtuve mi licenciatura en Artes Danzarias”.