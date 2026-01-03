¿Messsi al enemigo del Barcelona?, fichaje del Real Madrid y hondureño es noticia

Boca Juniors ya piensa en el siguiente mercado de fichajes, en el que pondrá todo su esfuerzo en incorporar al delantero argentino Paulo Dybala, que terminará su contrato con la Roma y, en principio, dejaría la Serie A. Según 'La Reppública', el club romano y la Joya iniciarían charlas para extender su contrato, con una rebaja salarial del zurdo. No obstante, 'TyC Sports' afirma que es muy difícil que siga, por lo que Boca ya ha empezado a moverse