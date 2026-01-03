  1. Inicio
¿Messsi al enemigo del Barcelona?, fichaje del Real Madrid y hondureño es noticia

1 de 19

Fichajes y rumores del fin de semana en el campo internacional.
2 de 19

OFICIAL: El West Ham ha fichado al delantero brasileño Pablo por 23.000.000 €. Firma hasta junio de 2030.

 Foto West Ham.
3 de 19

OFICIAL: El NAC Breda ha fichado al delantero ghanés André Ayew (36), libre tras desvincularse del LeHavre en julio. Firma hasta final de temporada con opción a otra.

 Foto NAC Breda.
4 de 19

OFICIAL: El delantero brasileño Gabriel Barbosa es nuevo jugador del Santos, será compañero de Neymar.

 Foto Santos.
5 de 19

OFICIAL: El Crystal Palace ha fichado al atacante galés Brennan Johnson por 40.000.000 €. Firma hasta junio de 2030. Es el fichaje más caro de la historia del club.

 Foto Crystal Palace.
6 de 19

OFICIAL: El delantero alemán Niclas Füllkrug es nuevo jugador del AC Milan, llega a préstamo por parte del West Ham.

 Foto AC Milan.
7 de 19

OFICIAL: El Celtic obtiene la cesión del lateral diestro mexicano Julián Araujo, quien llega procedente del Borunemouth.

 Foto Celtic.
8 de 19

OFICIAL: El Leipzig de Alemania comunicó que Kevin Kampl (35) ha decidido rescindir su contrato a final de mes por motivos familiares: "El dolor de perder repentinamente a mi hermano me mostró lo valioso que es el tiempo y lo importante que es pasarlo con las personas más cercanas. Ha llegado el momento de volver a casa, mi padre no goza de buena salud y quiero pasar más tiempo con él", informaron.

 Foto Leipzig.
9 de 19

OFICIAL: El Fenerbahce ha fichado al atacante holandés Anthony Musaba por 5.000.000 €. Firma hasta junio de 2029.

 Foto Fenebahce.
10 de 19

OFICIAL: El América de Cali ha fichado al extremo venezolano Darwin Machís, firma hasta diciembre de 2027.

 Foto América de Cali.
11 de 19

OFICIAL: El defensa japonés del Tottenham, Kota Takai, se va a la Bundelisga hasta final de temporada. Va cedido al Borussia Mönchengladbach.

 Foto Tottenham.
12 de 19

La Roma está ansiosa por volver a fichar a Mohamed Salah, cuyo futuro en el Liverpool FC sigue siendo incierto, sin embargo, es probable que el equipo de la Serie A espere hasta el verano para hacer un movimiento.

 Foto Instagram.
13 de 19

OFICIAL: La Fiorentina fichó al extremo israelí Manor Salomon.
14 de 19

BOMBA: : El Liverpool se encuentra entre varios clubes que monitorean la posibilidad de traer a Lionel Messi en un contrato de préstamo a corto plazo durante la temporada baja de la MLS en enero.

 Foto Instagram.
15 de 19

El nombre de Xavi Hernández ha sonado en las últimas horas para tomar el mando del Chelsea.

 Foto EFE.
16 de 19

Diario Marca de España informa de que el volante argentino Nico Paz estará volviendo al Real Madrid en junio del 2026.

 Foto Instagram.
17 de 19

Boca Juniors ya piensa en el siguiente mercado de fichajes, en el que pondrá todo su esfuerzo en incorporar al delantero argentino Paulo Dybala, que terminará su contrato con la Roma y, en principio, dejaría la Serie A. Según 'La Reppública', el club romano y la Joya iniciarían charlas para extender su contrato, con una rebaja salarial del zurdo. No obstante, 'TyC Sports' afirma que es muy difícil que siga, por lo que Boca ya ha empezado a moverse

 Foto Instagram.
18 de 19

Apunta Football Insider que las negociaciones entre Crystal Palace y Jean-Philippe Mateta para ampliar el contrato del delantero francés se han roto y el Manchester United está muy atento a la situación. Los 'red devils', faltos de gol en ataque, quieren ficharlo en este mismo mercado de fichajes de enero.

 Foto Instagram.
19 de 19

El hondureño Keyrol Figueroa podría marcharse del Liverpool cedido a préstamo a otro club europeo para tener más minutos.
