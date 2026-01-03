De la tensión al colapso: así cayó Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela

Durante 2025, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se deterioró de forma progresiva. Washington endureció su discurso contra el gobierno venezolano, al que volvió a vincular con narcotráfico y crimen organizado, mientras Caracas respondió denunciando un plan de desestabilización y cambio de régimen.

Con el paso de los meses, la confrontación dejó de ser solo retórica. Reportes de mayor presencia naval estadounidense en el Caribe y operaciones de interdicción elevaron la tensión, en tanto Venezuela habló de un asedio encubierto y llamó a la “unión cívico-militar” frente a lo que consideró una amenaza externa.

El cierre de 2025 estuvo marcado por un tono más confrontativo desde ambos lados. Estados Unidos insistió en que no descartaba acciones más contundentes, mientras el presidente venezolano pidió diálogo y acusó a Washington de promover un calentamiento ilegal hacia la guerra.

En enero de 2026, la crisis alcanzó su punto más crítico con el anuncio de una operación estadounidense que derivó en el arresto de Nicolás Maduro, hecho rechazado por el oficialismo venezolano y rodeado de versiones contrapuestas. El episodio cerró una escalada gestada durante meses y abrió un escenario de alta incertidumbre regional.