Maduro recibe inesperada visita en prisión previo a la audiencia del 26 de marzo

El expresidente de Venezuela se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración Trump utilizó para justificar su captura y traslado a USA el pasado 3 de enero.

  18 de febrero de 2026
  • Agencia EFE
La Fiscalía y la defensa legal detallaron que la visita fue de "un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran".

Nueva York, Estados Unidos

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano el pasado 30 de enero mientras aguardan en una cárcel de Nueva York su próxima audiencia judicial, que fue aplazada al 26 de marzo.

Según una notificación de la Fiscalía y la defensa al juez, que estaba disponible este miércoles en el archivo digital del caso, Maduro y Flores recibieron ese día a "un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran".

Trump alaba ante militares de USA el operativo que culminó con la captura de Maduro

El documento, entregado ayer martes, destaca que el juez Alvin Hellerstein ordenó a la Fiscalía, en la primera comparecencia de los acusados el pasado 5 de enero, que les facilitara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal cuando así lo hiciera.

La próxima audiencia de Maduro y Flores será el 26 de marzo a las 11 de la mañana, puesto que a principios de este mes la Fiscalía, con el consentimiento de la defensa, solicitó aplazar la fecha inicial del 17 de marzo y el juez Hellerstein accedió a la petición ese mismo día, según consta en el archivo.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York argumentó el aplazamiento de la audiencia porque necesitaba más tiempo para reunir pruebas, permitir que la defensa las revise y que esta decida qué mociones presentará antes del juicio, a lo que el juez accedió "en interés de la justicia", indica el documento.

Maduro se declaró como "un hombre inocente" de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EE.UU. el pasado 3 de enero, y dijo ser un "prisionero de guerra".

