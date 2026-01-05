¿Quién es el juez que está al frente del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Nueva York, Estados Unidos

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, llevará el proceso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y su esposa, Cilia Flores, incluida por primera vez en la acusación por su presunta participación en la coordinación de la red. Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) por el expresidente Bill Clinton, es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Columbia University, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales. Clinton lo nombró juez de distrito en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo. Hellerstein se ha encargado de casos como los litigios masivos por daños tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y procesos contra altos ejecutivos financieros, así como otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo 'El Pollo' Carvajal.

Mientras, el SDNY, que conducirá los primeros actos procesales contra Maduro -aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dejó entrever que el juicio podría también tener lugar en Florida- es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado. La corte ha sido históricamente escenario de juicios mediáticos, como los celebrados contra el narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández o el exproductor Harvey Weinstein.

El mismo juez que llevaba el caso en 2020