Trump considera decepcionante el fallo del Supremo contra sus aranceles

Washington

“Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional”, dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.

El presidente de EE UU, Donald Trump , calificó de “profundamente decepcionante” y de “decisión terrible” el fallo de este viernes de la Corte Suprema , que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, elogió este viernes los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que anula parte de las tarifas, y afirmó que estudia los próximos pasos a dar.

“El Congreso y la Administración determinarán la mejor estrategia a seguir en las próximas semanas”, escribió en su cuenta en X, después de que el Supremo determinara que el poder de emergencia usado por Trump para imponer aranceles no es legal y debe contar con el apoyo del Congreso.

”Nadie puede negar que el uso de aranceles por parte del Presidente ha generado miles de millones de dólares y ha generado una enorme influencia para la estrategia comercial de Estados Unidos”, afirmó el republicano.

En su defensa de la medida tumbada en parte por el Supremo, añadió que los aranceles han sido “acuerdos comerciales sólidos y recíprocos, priorizando a Estados Unidos, con países que se han aprovechado de los trabajadores estadounidenses durante décadas”.

Por su parte, el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, exlíder de su partido en el Senado durante mucho tiempo y frecuente crítico de Trump, declaró sobre el fallo de la Corte Suprema que la decisión “reafirma la autoridad que ha recaído en el Congreso durante siglos”.