Trump: "Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo a Houston"

El Departamento del Tesoro oficializó en las últimas horas una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 16:53 -
  Agencia EFE
Trump: Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo a Houston

Fotografía del presidente estadounidense Donald Trump.

 Foto: Redes sociales
Washington, Estados Unidos

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aseguró este jueves que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia la ciudad de Houston, algo que considera "fantástico" para Venezuela.

"Nos llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Están flotando en este momento y en barcos extremadamente grandes hacia Houston", dijo Trump durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.

Delcy Rodríguez anuncia que se reunirá "próximamente" con Gustavo Petro

Sin mencionar directamente a la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, el mandatario finalizó diciendo que "está haciendo un gran trabajo".

Posteriormente, Trump retomó los temas nacionales sobre economía y las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Los comentarios del mandatario sobre el petróleo se producen 24 horas después de que el Departamento del Tesoro oficializara una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte.

Las nuevas licencias autorizan a cinco grandes compañías —Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol— a realizar transacciones vinculadas a hidrocarburos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades públicas.

El permiso exige que los contratos se rijan por la jurisdicción estadounidense y que los pagos a personas sancionadas por la OFAC se canalicen a cuentas designadas por el Tesoro.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

