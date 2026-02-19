Trump habla sobre el arresto del expríncipe Andrés

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este jueves la detención de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, y advirtió que “es muy malo” para la familia real.

Trump habló con la prensa a su arribo al estado de Georgia sobre la detención del exprincípe y antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años.

“Creo que es una pena. Es muy triste”, dijo el mandatario estadounidense a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el arresto.

El hermano del rey fue detenido mientras la policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

“Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, dijo Trump, que mencionó que Carlos III visitará pronto a EE.UU. “El rey es un hombre fantástico”, agregó.