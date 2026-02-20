Senasa se compromete con el sector agroalimentario en agilizar procesos

San Pedro Sula, Cortés

Representantes de diversos rubros que integran el Comité Agroalimentario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se reunieron con autoridades de Senasa en San Pedro Sula.

El sector agroindustrial de Honduras requiere mayor agilidad en los procesos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), cuyos representantes se comprometieron a responder con prontitud a las solicitudes del sector empresarial.

En una reciente reunión del sector agrícola y ganadero con el nuevo ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), también se planteó como solicitud la descentralización de SENASA, una medida que se perfila a mediano y largo plazo.

Jorge Ulloa, presidente de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), declaró que son cuatro los ejes que deben prevalecer: seguridad jurídica, frenar las invasiones, descentralizar Senasa, por ser un ente eminentemente técnico y que “debe estar fuera de la mano política”, y fortalecer la logística y la inversión para impulsar la seguridad alimentaria en el país.

Durante la reunión realizada este miércoles en la Capital Industrial, representantes de los sectores avícola, azucarero, camaronero y porcino, entre otros, informaron que las nuevas autoridades se comprometieron a eliminar la mora de trámites y ejecutar una digitalización integral que simplifique procesos en puertos, suprimiendo requisitos innecesarios.

“Con un equipo técnico capacitado y procesos ágiles, garantizamos un acceso más eficiente de nuestros productos a los mercados internacionales”, señalaron.

Senasa, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la entidad encargada de proteger la sanidad agropecuaria, garantizar la inocuidad de los alimentos, prevenir plagas y enfermedades, y regular la importación y exportación de productos agropecuarios para salvaguardar la salud humana, animal y vegetal.

Norman Fasquelle, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), declaró a LA PRENSA que este acercamiento con las nuevas autoridades busca trabajar en el corto y mediano plazo para mejorar los trámites.

“La descentralización es un tema importante para nosotros y creo que también para la institución. SENASA requiere muchos recursos y necesita personal técnico para trabajar. Es una cuestión que vemos a mediano o largo plazo; quizá no sea inmediato, pero es un sueño aspiracional para nosotros los agroindustriales”, dijo.

Fasquelle agregó que son varios los aspectos a mejorar, pero subrayó que la simplificación y agilización de los trámites es clave para las exportaciones e importaciones.

“Necesitamos más agilidad en el tema de certificaciones. Ahorita vienen cuatro certificaciones importantes para el país en cuanto al melón, camarón y tilapia, en la parte agrícola. Son asuntos en los que deben apoyarnos, agilizar y contar con el personal capacitado para que, cuando recibamos esas visitas de certificación, podamos dar las respuestas necesarias y seguir exportando como lo hemos venido haciendo”, apuntó.

Quedó programada una segunda reunión para marzo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, con el fin de abarcar ambas zonas estratégicas del país.