La primera "Ley Therian" podría aprobarse en México

"Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros sepan que hacer en ese tipo de casos", expuso Castillo.