Helen Umaña, una vida dedicada con pasión a la academia y a la literatura

San Pedro Sula, Honduras.

La literatura vino a mí porque yo tuve la necesidad de encontrar un objetivo en la vida”, dijo una vez la mujer hondureña que ha hecho de la crítica literaria su sello profesional, al mismo tiempo que cultiva bondades y agradecimientos entre quienes la leen o tienen el privilegio de conversar con ella. Helen Umaña, originaria de La Encarnación, Ocotepeque, es una de las voces más autorizadas y respetadas de la literatura hondureña y latinoamericana. Ha dedicado su vida al estudio y la enseñanza del campo que exploró y del que se enamoró desde que era niña, cuando su padre se detenía a leerles cuentos a ella y a sus hermanos.

Tan analítica como modesta, tan académica como humana, “cuando experimento soledad, la reparo al ponerme a leer”, compartió Umaña, quien recopila historias y vivencias entre Honduras y Guatemala, países en los que ha asentado las bases de una obra escrita que ha inspirado el camino de muchos, entre los pocos que eligen apegarse a las letras.



Una vida dedicada a la literatura

Reflexionando sobre su propia labor, la escritora concluye que siempre ha estado “inspirada en el amor”, aunque admite que no siempre sintió amor por su patria. “Crecí creyéndome guatemalteca, pero aprendí a amar a Honduras a través de su literatura y su arte, al empezar a leer esos textos tan hermosos y al ver los cuadros que se pintan aquí, sobre todo por cómo ambas ramas reflejan aspectos tan humanos”. Su interés por el arte y la cultura ha sido diverso. “Me gusta mucho la pintura, especialmente la pintura hondureña, que es a la que más me he acercado”, compartió, enlazando su gusto por el cine y la academia. “Recuerdo que las películas que yo veía de niña se las explicaba a las trabajadoras de mi casa. Ahí empezaba ya una labor docente”, incluso sin que ella misma lo supiera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por otro lado, la modestia ha sido parte de su carta de presentación. Es en la calidez de sus expresiones donde el criterio, la coherencia y la humildad convergen en sintonía. “Lo que yo escribo, que tiene muchas limitaciones, y no lo digo por falsa modestia, sino porque así lo pienso, sé que sirve al menos a un grupo de gente que va a entender lo que estoy haciendo”.