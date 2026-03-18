Sismo de 5.3 en zona montañosa evitó daños: en el valle de Sula habría sido “considerable”

San Pedro Sula, Honduras

Un sismo de magnitud 5.3 registrado este miércoles en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala encendió las alertas en el norte del país, aunque sin dejar daños mayores hasta el momento. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:35 de la mañana, con una profundidad de aproximadamente cuatro kilómetros, y se localizó a unos 31 kilómetros al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, según confirmó el jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes. Aunque el evento fue percibido en varias zonas del país, especialmente en el valle de Sula, las autoridades destacan que su impacto fue limitado debido a que el epicentro se ubicó en una región montañosa con baja densidad poblacional. “Este es un evento que se cataloga como fuerte. Si hubiera ocurrido en una zona urbana como el valle de Sula, probablemente habríamos tenido daños considerables”, advirtió Reyes.

El fenómeno está asociado a la falla del Motagua, uno de los sistemas geológicos más activos de Centroamérica, que genera actividad sísmica de forma constante. Según explicó el experto, en esta zona se registran movimientos casi a diario, aunque la mayoría son de baja magnitud y no perceptibles para la población. Tras el sismo principal, Copeco no descarta la ocurrencia de réplicas. “Después de un evento como este se pueden seguir registrando movimientos que pueden durar días, semanas e incluso meses”, detalló Reyes, quien pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales.

El funcionario también explicó que este tipo de liberación de energía puede ser positiva en términos geológicos, ya que reduce la acumulación de tensión que podría generar eventos de mayor magnitud en el futuro. En cuanto a la respuesta ciudadana, autoridades destacaron que se activaron protocolos de evacuación en edificios públicos, centros comerciales y centros educativos, lo que consideran una señal de mayor cultura de prevención en la población. “Lo que hizo la gente fue correcto: evacuar, mantener la calma y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas”, señaló.