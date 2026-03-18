Fuerte sismo sacude el norte de Honduras

SAN PEDRO SULA

Un sismo de 5.3 grados en la escala de Ricther sacudió el norte de Honduras este miércoles 18 de marzo alrededor de las 11:35 de la mañana.

El epicentro del temblor se registró a 31 kilómetros al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).