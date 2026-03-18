Fuerte sismo sacude el norte de Honduras

Un sismo de 5.3 grados en la escala de Ricther sacudió el norte de Honduras este miércoles 18 de marzo alrededor de las 11:35 de la mañana.
El epicentro del temblor se registró a 31 kilómetros al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El sismo se sintió en varias partes de Honduras, principalmente en el departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Copán, Yoro y algunos sectores de Comayagua.
En San Pedro Sula, decenas de empleados salieron de los edificios, donde se encontraban trabajando, debido al fuerte movimiento telúrico.
Copeco indicó que el sismo ocurrió en tierra firme y tuvo profundidad de 4 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades de contingencias no reportan víctimas ni daños.