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Fuerte sismo sacude el norte de Honduras

El epicentro del temblor se registró a 31 kilómetros al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, según Copeco

Fuerte sismo sacude el norte de Honduras

Epicentro del sismo registrado al mediodía de este miércoles y que se percibió en Guatemala y Honduras.

SAN PEDRO SULA

Un sismo de 5.3 grados en la escala de Ricther sacudió el norte de Honduras este miércoles 18 de marzo alrededor de las 11:35 de la mañana.

El epicentro del temblor se registró a 31 kilómetros al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Fuerte sismo sacude el norte de Honduras

El sismo se sintió en varias partes de Honduras, principalmente en el departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Copán, Yoro y algunos sectores de Comayagua.

En San Pedro Sula, decenas de empleados salieron de los edificios, donde se encontraban trabajando, debido al fuerte movimiento telúrico.

Copeco indicó que el sismo ocurrió en tierra firme y tuvo profundidad de 4 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades de contingencias no reportan víctimas ni daños.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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