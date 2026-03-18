Sismo en el norte de Honduras reactiva alerta por la falla del Motagua

Según Copeco, el Golfo de Honduras es una de las zonas con mayor actividad sísmica, donde pueden registrarse varios eventos al año, generalmente de magnitud moderada, pero perceptibles debido a su poca profundidad.Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre estos fenómenos y reiteran el llamado a la población a informarse por canales oficiales y seguir medidas de prevención ante cualquier eventualidad.Recientemente, <b>Juan José Reyes</b>, titular del sistema de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) explicó que Honduras se encuentra en una región altamente sísmica, con más de 200 fallas locales, y que el Golfo de Honduras, en la convergencia entre Honduras, Belice y Guatemala, es un punto donde se generan este tipo de eventos una o dos veces al año.“Es un sistema de fallas conocido como la interacción entre la placa de Norteamérica y la del Caribe, también identificado como la falla de las Islas del Cisne o la falla del Motagua”, precisó.