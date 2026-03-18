Sismo en el norte de Honduras reactiva alerta por la falla del Motagua

San Pedro Sula, Honduras

Un nuevo sismo se registró en el norte de Honduras, según confirmó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas. El movimiento telúrico de 5.3 grados en la escala de Rickter, y con una profundudad de 4 kilómetros se suma a una serie de eventos recientes en el Caribe hondureño, una región considerada altamente sísmica por la interacción de placas tectónicas. El evento de esta mañana de miércoles 18 de marzo fue localizado a 31km al oeste de Nueva Frontera, Santa Bárbara, Honduras, en la zona norte se han registrado evacuaciones de personas de algunos edificios. Hasta los momentos no hay reporte de daños. De acuerdo con registros divulgados por medios nacionales, a principios de enero, uno de los últimos sismos alcanzó una magnitud de 5.7 grados, con epicentro cercano a Omoa, Cortés, y una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

El evento fue percibido en distintos puntos del valle de Sula y la zona norte, generando alarma entre la población. Sin embargo, las autoridades indicaron que este tipo de movimientos son frecuentes en la región y forman parte del comportamiento geológico del área. Copeco también ha reportado la ocurrencia de réplicas posteriores, un fenómeno habitual tras sismos de mediana magnitud, producto de la liberación progresiva de energía acumulada en la corteza terrestre. Honduras se ubica en una zona de convergencia tectónica, donde interactúan la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Esta dinámica genera tensión en la corteza que, al liberarse, produce movimientos sísmicos.

¿Dónde se ubica la falla del Motagua?

Dentro de este contexto destaca la falla del Motagua, un sistema geológico que funciona como límite entre ambas placas y que se extiende desde Guatemala hacia el Caribe. Su actividad es una de las principales causas de los sismos que afectan el norte de Honduras. Este tipo de falla es de carácter transformante, lo que significa que las placas se deslizan lateralmente entre sí. Con el tiempo, este desplazamiento acumula energía que se libera en forma de sismos. El sistema del Motagua se prolonga por cientos de kilómetros e incluye estructuras submarinas en el Caribe, donde se originan muchos de los movimientos que impactan la costa hondureña. La falla del Motagua tiene una longitud aproximada de 500 kilómetros en tierra firme, principalmente en Guatemala. Si se incluye su prolongación hacia el Caribe (zona submarina), el sistema completo puede superar los 700 kilómetros.