Cazzu debuta como modelo fitness

La cantante Cazzu sumó una nueva faceta a su trayectoria al debutar como modelo fitness, una incursión que compartió a través de sus plataformas digitales y que la coloca en un terreno distinto al de la música, mostrando una etapa enfocada en el entrenamiento físico y la imagen.
Cazzu fue parte de una sesión de entrenamiento en Napp Professional Dancers, espacio donde se compartieron fragmentos del proceso físico que acompaña su trabajo escénico.
A través de redes sociales, desde el propio centro se difundió el momento con un mensaje que apunta al trabajo previo que no siempre es visible: “No todo lo que pasa en un show se ve. Horas de entrenamiento, cuidado del cuerpo y trabajo silencioso para poder sostener el nivel”.
Las imágenes muestran parte de la rutina enfocada en el acondicionamiento físico y la preparación corporal, elementos que forman parte de la dinámica de este tipo de centros. “Preparando el cuerpo, cuidándolo y ayudándolo a recuperarse para que pueda seguir rindiendo”, continúa el texto, que acompaña el registro del entrenamiento de la intérprete dentro de las instalaciones.
La rutina de ejercicio de Cazzu quedó registrada en una serie de imágenes compartidas desde Napp Professional Dancers, donde se observa parte del trabajo físico que acompaña su preparación.