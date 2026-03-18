Cazzu debuta como modelo fitness

México.

La cantante Cazzu sumó una nueva faceta a su trayectoria al debutar como modelo fitness, una incursión que compartió a través de sus plataformas digitales y que la coloca en un terreno distinto al de la música, mostrando una etapa enfocada en el entrenamiento físico y la imagen.

Cazzu fue parte de una sesión de entrenamiento en Napp Professional Dancers, espacio donde se compartieron fragmentos del proceso físico que acompaña su trabajo escénico.

A través de redes sociales, desde el propio centro se difundió el momento con un mensaje que apunta al trabajo previo que no siempre es visible: “No todo lo que pasa en un show se ve. Horas de entrenamiento, cuidado del cuerpo y trabajo silencioso para poder sostener el nivel”.