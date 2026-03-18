Val Kilmer revive con IA en “Tan profundo como la tumba”

Cinco años antes de su muerte en 2025, Val Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, en Tan profundo como la tumba. Sin embargo, el actor, que padecía cáncer de garganta, no pudo asistir al rodaje debido a su estado de salud.

"Era el actor que yo quería para este papel", afirma en exclusiva a Variety Coerte Voorhees, guionista y director de la película. "Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día revisaba la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy difícil de salud y no pudo hacerlo".

Aunque no llegó a rodar ninguna escena, Voorhees logró incluir a Kilmer en la película mediante el uso de inteligencia artificial generativa, con la autorización de sus herederos y el respaldo de su hija, Mercedes Kilmer. Según el director, el hijo del actor, Jack Kilmer, también apoya la decisión.

"Su familia insistía en lo importante que era esta película y en que Val realmente quería formar parte de ella", señala Coerte Voorhees. "Él creía que era una historia relevante y quería que su nombre figurara en ella. Ese apoyo me dio la confianza para seguir adelante. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería".

La película, anteriormente titulada El cañón de los muertos, narra la historia real de los arqueólogos Ann y Earl Morris, centrada en sus excavaciones en el Cañón de Chelly, en Arizona, mientras rastrean la historia del pueblo navajo. Abigail Lawrie protagoniza junto a Tom Felton, en un elenco que incluye a Wes Studi y Abigail Breslin.

Kilmer —o su recreación digital— tendrá una participación relevante en la historia. El proyecto utiliza imágenes del actor en su juventud, proporcionadas por su familia, así como material de sus últimos años para representar distintas etapas del personaje. El audio también recrea su voz, afectada en sus últimos años por una traqueotomía.

"El personaje también padece tuberculosis", explica John Voorhees, productor de la película. «"Esto reflejaba la condición real de Val cuando enfrentaba el cáncer de garganta. En ese sentido, la voz aporta una conexión particular entre el actor y el personaje".