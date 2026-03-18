Val Kilmer revive con IA en “Tan profundo como la tumba”

Cinco años antes de su muerte en 2025, Val Kilmer fue elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano, en Tan profundo como la tumba. Sin embargo, el actor, que padecía cáncer de garganta, no pudo asistir al rodaje debido a su estado de salud.
"Era el actor que yo quería para este papel", afirma en exclusiva a Variety Coerte Voorhees, guionista y director de la película. "Todo estaba pensado para él. Se basaba en su herencia nativa americana y en su conexión y amor por el suroeste. El otro día revisaba la hoja de rodaje y lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy difícil de salud y no pudo hacerlo".
Aunque no llegó a rodar ninguna escena, Voorhees logró incluir a Kilmer en la película mediante el uso de inteligencia artificial generativa, con la autorización de sus herederos y el respaldo de su hija, Mercedes Kilmer. Según el director, el hijo del actor, Jack Kilmer, también apoya la decisión.
"Su familia insistía en lo importante que era esta película y en que Val realmente quería formar parte de ella", señala Coerte Voorhees. "Él creía que era una historia relevante y quería que su nombre figurara en ella. Ese apoyo me dio la confianza para seguir adelante. Aunque algunos puedan considerarlo controvertido, esto era lo que Val quería".
La película, anteriormente titulada El cañón de los muertos, narra la historia real de los arqueólogos Ann y Earl Morris, centrada en sus excavaciones en el Cañón de Chelly, en Arizona, mientras rastrean la historia del pueblo navajo. Abigail Lawrie protagoniza junto a Tom Felton, en un elenco que incluye a Wes Studi y Abigail Breslin.
Kilmer —o su recreación digital— tendrá una participación relevante en la historia. El proyecto utiliza imágenes del actor en su juventud, proporcionadas por su familia, así como material de sus últimos años para representar distintas etapas del personaje. El audio también recrea su voz, afectada en sus últimos años por una traqueotomía.
"El personaje también padece tuberculosis", explica John Voorhees, productor de la película. «"Esto reflejaba la condición real de Val cuando enfrentaba el cáncer de garganta. En ese sentido, la voz aporta una conexión particular entre el actor y el personaje".
Tan profundo como la tumba es una producción independiente cuya realización se extendió durante seis años debido, en parte, a las interrupciones provocadas por la pandemia de COVID-19. En un momento, los cineastas eliminaron escenas del padre Fintan por limitaciones de presupuesto y tiempo, pero posteriormente decidieron reincorporarlas al considerarlas esenciales para la narrativa.
"Nos dimos cuenta de que era un elemento crucial», afirma Coerte Voorhees. «Normalmente habríamos reemplazado al actor, pero no podíamos volver a rodar. No somos una gran producción de estudio. Tuvimos que buscar soluciones innovadoras y la tecnología estaba disponible para ayudarnos".
El uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual sigue generando debate, especialmente por las preocupaciones sobre empleo y el uso de la imagen sin consentimiento. Los realizadores sostienen que su enfoque fue ético y que cumplieron con las directrices del Sindicato de Actores (SAG), además de compensar a los herederos de Kilmer.
En un comunicado, Mercedes Kilmer expresó su respaldo al proyecto y destacó que su padre era «un hombre profundamente espiritual», identificado con una historia de «descubrimiento e iluminación» ambientada en el suroeste de Estados Unidos, donde residía.
"Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como herramientas para ampliar las posibilidades narrativas", afirmó Mercedes Kilmer. "Ese espíritu es algo que todos honramos en esta película, de la cual él fue parte fundamental".
Durante su carrera, Kilmer —protagonista de películas como The Doors y Batman Forever— también exploró el uso de inteligencia artificial para recrear su voz. En 2022, colaboró con la empresa Sonantic para retomar su papel como Tom “Iceman” Kazansky en Top Gun: Maverick.
"Como seres humanos, la capacidad de comunicarnos es fundamental para nuestra existencia, y los efectos secundarios del cáncer de garganta dificultaron que los demás me entendieran», expresó entonces Kilmer. «La oportunidad de narrar mi historia con una voz auténtica es un regalo muy especial".