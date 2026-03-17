Hannah Montana: nuevo tráiler del especial por sus 20 años en Disney+

A una semana del 20 aniversario de Hannah Montana y del estreno de su especial en Disney+, la plataforma lanzó un nuevo tráiler con adelantos del contenido.

El avance muestra a Miley Cyrus, vestida como Hannah Montana, llegando en coche a un estudio en Los Ángeles. “Qué bien estar en casa”, dice a la cámara, mientras suena la icónica canción “The Best of Both Worlds”.

Luego se presentarán fragmentos del concierto que formarán parte del especial. Ante el público, la cantante afirma: "Tenemos tantos recuerdos en común. De hecho, crecimos juntas".

El tráiler también incluye una entrevista conducida por Alex Cooper, presentador de Call Her Daddy. Durante la conversación, Cooper le preguntó a Cyrus qué chico Disney estaba más enamorado en esa etapa. “¡Trae la tetera!”, responde la artista, sugiriendo que revelará detalles inéditos.

Al reflexionar sobre el programa que marcó su carrera, Cyrus adopta un tono más emotivo: “Aquí es donde la cosa se pone emotiva”.

El avance muestra, además, un reencuentro con sus padres. La cantante agradece a su madre, Tish Cyrus: "Me encanta ser Hannah. Me encanta ser Miley Cyrus. De verdad me enseñaste a ser quien soy". También abraza a su padre, Billy Ray Cyrus, quien interpretó a su padre en la serie. “Lo mejor de ambos mundos”, le dice él.

Entre los momentos destacados hay un toque de humor, cuando Cyrus intenta activar el perchero móvil de su armario sin éxito inmediato. “¡Es vieja, tiene veinte años, déjenla en paz!”, bromea.

El video incluye interpretaciones en vivo de éxitos como “The Climb”, que alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100, y “The Best of Both Worlds” (número 92).

El especial Hannah Montana 20th Anniversary Special se estrenará el 24 de marzo en Disney+, exactamente 20 años después del debut de la serie original en Disney Channel.