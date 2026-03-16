El escultural vestido de Karol G en el "after-party" de los Oscar 2026

El domingo 15 de marzo se convirtió en un verdadero desfile de luminarias, pero no solo en los esperados Premios Oscar, si no también en las famosas after-parties donde los looks se vuelven un poco más atrevidos y las estrellas del momento se reúnen para celebrar a los grandes ganadores de la noche de forma mucho más casual.

Entre ellas destaca la ya emblemática after-party de Vanity Fair, donde un sin fin de celebridades como Dua Lipa, Eiza Gónzalez, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Sarah Pidgeon y muchísimos más se dieron cita en el County Museum of Art en Los Ángeles.

Entre la lluvia de celebridades y Alta Costura destacó Karol G, quien no sólo puso en alto a la comunidad latina con su presencia, si no que verdaderamente triunfó con un estilismo espectacular y muy original por su naturaleza artística y escultural.