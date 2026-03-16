El escultural vestido de Karol G en el "after-party" de los Oscar 2026

El domingo 15 de marzo se convirtió en un verdadero desfile de luminarias, pero no solo en los esperados Premios Oscar, si no también en las famosas after-parties donde los looks se vuelven un poco más atrevidos y las estrellas del momento se reúnen para celebrar a los grandes ganadores de la noche de forma mucho más casual.
Entre ellas destaca la ya emblemática after-party de Vanity Fair, donde un sin fin de celebridades como Dua Lipa, Eiza Gónzalez, Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Sarah Pidgeon y muchísimos más se dieron cita en el County Museum of Art en Los Ángeles.
Entre la lluvia de celebridades y Alta Costura destacó Karol G, quien no sólo puso en alto a la comunidad latina con su presencia, si no que verdaderamente triunfó con un estilismo espectacular y muy original por su naturaleza artística y escultural.
La cantante colombiana, quien además ha sumado un nuevo éxito a su carrera al ser nombrada una de las headliners en el Festival de Coachella este año (el 12 y el 19 de abril), arrasó en la fiesta más exclusiva de los Oscars en una silueta que parece extraída de un museo.
Se trata de una creación de la casa parisina Ashi Studio, perteneciente a su colección de Alta Costura primavera–verano 2026. Firma que, además, fue la responsable de uno de los estilismos acorsetados más impactantes que Margot Robbie lució recientemente durante la gira promocional de Cumbres Borrascosas.
El look de Karol G consistió, tal como lo compartió la firma, “en un corsé escultural gris sin tirantes, de yeso pintado al óleo con hojas metálicas y minifalda acampanada moldeada con la ilusión de drapeado, un detalle de lazo extragrande en la espalda y cola escalonada exagerada”.
La cantante completó el atuendo con unos mules transparentes, joyería muy discreta y una manicura en color borgoña. Sin embargo, de su beauty look destacó su corte bob, pues aunque es común verla jugar con su melena constantemente, esta vez destacó la silueta pulida y sofisticada, con fleco y partido de lado con un poco de volumen. En cuanto al color, lució un estilo ombré que resaltó sus puntas rubias.