Thalía regresa a la música con una cumbia titulada ‘Boomerang’

Tras un tiempo alejada de los estudios de grabación, Thalía está de regreso. La artista mexicana ha anunciado que el 17 de abril lanzará su nuevo álbum, Todo suena mejor en cumbia, un proyecto con el que vuelve a apostar por uno de los ritmos que más le gustan. A modo de regalo, ya se puede escuchar su primer tema Boomerang, recién estrenado.

El disco llegará a todas las plataformas digitales y confirma el cariño de la cantante por la cumbia. La artista ya exploró este género latino en canciones como Ojitos mexicanos o con su versión de Dancing Queen, que interpretó en la última gala de los Premio Lo Nuestro. También destaca su colaboración con Los Ángeles Azules en Yo me lo busqué.

Después de una pausa dedicada a proyectos especiales y otras aventuras, Thalía vuelve al pop con más fuerza que nunca. Sus fans celebran este comeback, que marca una nueva etapa de creatividad y ritmo en su carrera musical.

En 2023, la cantante sorprendió a sus seguidores con Thalía’s Mixtape, un proyecto especial formado por una docuserie y un álbum que rinde homenaje a la música de los años 80 y a los grandes nombres del rock en español. Con mencionado álbum de covers quiso tantear el impacto de aquel movimiento musical y acercarlo a nuevas generaciones.

Ella lo definió como “este es el mixtape de mi vida, con las canciones y artistas que marcaron mi vida”. “Los que vivieron esta historia vengan conmigo a recordarla, y los que no, quiero llevarlos de la mano para conocer un movimiento que cambio la historia para siempre”, añadió.

Tal como explica el comunicado que acompaña el lanzamiento, esta nueva canción habla de esos amores que dejan huella y que, por mucho que pase el tiempo o la distancia, siempre encuentran una manera de volver. Una canción que explora ese vínculo que permanece incluso cuando se intenta seguir adelante.

El tema llega acompañado de un videoclip muy original: la artista aparece en miniatura dentro de la casa de su amor, que vive como un recuerdo en la memoria del protagonista y que lo acompañará mientras intenta continuar con su vida.