Tristeza por muerte de Matt Clark, actor de “Volver al futuro III”

El actor Matt Clark murió el domingo en Austin, Texas, a los 89 años. Su hija, la productora Amiee Clark, confirmó a The Hollywood Reporter que la estrella de cine había sufrido una fractura en la espalda meses atrás.

Por otro lado, su esposa, Sharon Mays, precisó a Variety que la muerte se produjo como consecuencia de complicaciones derivadas de una cirugía de columna.

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington y criado en Arlington, Virginia, Clark sirvió dos años en el Ejército de los Estados Unidos y estudió administración de empresas en la Universidad George Washington antes de abandonar esa trayectoria para dedicarse a la actuación.

Se formó en Nueva York en el HB Studio bajo la tutela de Herbert Berghof y William Hickey, se incorporó al Living Theatre y fue suplente de Martin Sheen en la producción original de Broadway de The Subject Was Roses (1964-1966), con quien mantendría una amistad de por vida.

Su debut en la pantalla grande llegó con Black Like Me (1964), junto a James Whitmore, y ese mismo año de 1967 en que apareció en el western Will Penny también participó en In the Heat of the Night, ganadora del Óscar a mejor película y dirigida por Norman Jewison, donde interpretó a un joven delincuente sureño.

Matt Clark construyó su reputación especialmente en el género western. Trabajó junto a Paul Newman en The Life and Times of Judge Roy Bean, junto a John Wayne en The Cowboys y en dos ocasiones con Clint Eastwood: en The Outlaw Josey Wales (1976) y en Honkytonk Man (1982).

También compartió pantalla con Robert Redford en Jeremiah Johnson (1972) y en Brubaker (1980), donde encarnó a Purcell, el secretario del exdirector de prisión, en uno de sus papeles más recordados.

Su extenso recorrido por el género incluyó además títulos como Pat Garrett and Billy the Kid (1973), de Sam Peckinpagh, Monte Walsh (1970) y The Culpepper Cattle Co. (1972), entre muchos otros.

Su versatilidad le permitió trascender el western. Participó en el fenómeno de taquilla Volver al futuro III (1990), donde interpretó a un cantinero, y en producciones tan diversas como The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984), Return to Oz (1985) y 42 (2013).

En televisión, fue presencia habitual en series como Bonanza, Kung Fu, Dynasty, The Waltons y Magnum, P.I., tuvo un papel recurrente en Grace Under Fire y actuó en las miniseries The Winds of War y Barbarians at the Gate.