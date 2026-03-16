Óscars 2026: Nicole Kidman le hizo "photobomb" a Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Los Ángeles, California.

Nicole Kidman acaparó toda la atención en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026, aunque sin quererlo.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a la icónica actriz australiana caminando casualmente detrás de Lauren Sánchez y Jeff Bezos mientras ellos posaban en la alfombra plateada, convirtiendo lo que se suponía que sería una foto perfecta en un momento divertido de internet.

Las redes sociales rápidamente lo bautizaron como un "photobomb" involuntario", y los fans bromearon diciendo que Nicole Kidman, con todo su esplendor, simplemente estaba "recuperando su territorio".

La fiesta, celebrada el 15 de marzo de 2026 en las nuevas Galerías David Geffen del LACMA en Los Ángeles, apenas había comenzado cuando se produjo este divertido momento, recordando a todos que incluso las noches más glamorosas pueden tener sorpresas inesperadas y encantadoras.