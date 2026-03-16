Óscars 2026: Nicole Kidman le hizo "photobomb" a Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Nicole Kidman acaparó toda la atención en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2026, aunque sin quererlo.
Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a la icónica actriz australiana caminando casualmente detrás de Lauren Sánchez y Jeff Bezos mientras ellos posaban en la alfombra plateada, convirtiendo lo que se suponía que sería una foto perfecta en un momento divertido de internet.
Las redes sociales rápidamente lo bautizaron como un "photobomb" involuntario", y los fans bromearon diciendo que Nicole Kidman, con todo su esplendor, simplemente estaba "recuperando su territorio".
La fiesta, celebrada el 15 de marzo de 2026 en las nuevas Galerías David Geffen del LACMA en Los Ángeles, apenas había comenzado cuando se produjo este divertido momento, recordando a todos que incluso las noches más glamorosas pueden tener sorpresas inesperadas y encantadoras.
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The Vanity Fair Oscar Party red carpet is crazy because what do you mean Nicole Kidman just photobombed Lauren Sánchez and Jeff Bezos 💀♬ original sound - Oscillation Radio
Esa misma noche, Kidman ya había estado presente en la ceremonia de los Óscar como copresentadora de la categoría de Mejor Película. La estrella presentó este galardón acompañada de su coprotagonista, en "Moulin Rouge!", Ewan McGregor.
La actriz llegó con un vestido dorado de alta costura de Chanel con un efecto de red tridimensional y sutiles detalles deshilachados en las mangas y el bajo.
Su look inspirado en 'Moulin Rouge!'
El acabado ligeramente inacabado del vestido le confería una cualidad escultural, casi etérea, un guiño, quizás, a su icónico papel de Satine, en celebración del 25 aniversario de 'Moulin Rouge!'.
Unos tacones negros de punta abierta y un bolso negro con cadena plateada completaban el conjunto, asegurando que cada ángulo capturara la mezcla perfecta de elegancia y dramatismo.
@luxury_endless Who stole the spotlight? Well Jeff Bezos and wife Lauren Sanchez just lost the cameras to a tall lean blond, Nicole Kidman walks behind and boom 💥 All lens on her at The Vanity Fair Oscar Party red carpet. #redcarpet #bezos #laurensanchez #oscars2026 #celebrityspotlight ♬ 오리지널 사운드 - WAVEMONSTER Dance Studio
A lo largo de la noche, Kidman lució dos looks distintos de Chanel, cada uno una lección magistral de textura refinada y glamour del viejo Hollywood, consolidándose como la reina indiscutible del estilo de la velada.
Mientras tanto, Lauren Sánchez Bezos y Jeff Bezos deslumbraron en la alfombra con una seguridad propia. Sánchez deslumbró con un vestido rojo esculpido y ceñido al cuerpo, con silueta de sirena, tejido satinado que brillaba bajo cada flash y un corsé adornado con detalles geométricos que resultaban a la vez arquitectónicos y sensuales.