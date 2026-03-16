Michael B. Jordan celebró su triunfo de los Óscar en In-N-Out Burgers

Los Ángeles, California.

El estadounidense Michael B. Jordan conquistó este domingo su primer Óscar a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’, y luego de la gala de la 98° edición de los premios el actor salió a disfrutar junto a su equipo en un conocido restaurante de comida rápida. El actor fue captado por varios fanáticos a altas horas de la noche en la hamburguesería In-N-Out de Los Ángeles en busca de algo de cenar. Allí mismo se plantó con su estatuilla de color dorado y se puso a firmar autógrafos a vecinos de la zona, trabajadores y gente que pasaba por allí. Las imágenes del actor compartiendo con sus fans y devorando las deliciosas hamburguesas del lugar se hicieron virales en redes sociales, en donde los internautas destacaron la humildad y carisma del protagonista de "Black Panther".

Emotivo discurso Jordan se llevó el galardón tras vencer a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), uno de los favoritos de la Academia, el brasileño Wagner Moura (‘O Agente Secreto’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’) y a Ethan Hawke (‘Blue Moon’). Con esta victoria, el actor se convirtió en el sexto intérprete afrodescendiente en ganar el Oscar a Mejor Actor, algo que él mismo destacó en su discurso de agradecimiento. Allí mencionó a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith y Halle Berry como los artistas que abrieron camino en la industria. "Estoy aquí gracias a las personas que estuvieron antes que yo y por poder estar al lado de esos gigantes, de esos grandes. Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Siempre voy a intentar ser mejor", expresó.

@abcnews Michael B. Jordan celebrated his Oscar win for best actor with a burger from In-N-Out after Sunday night's Academy Awards ceremony. ♬ original sound - ABC News

Al momento de recibir el galardón, Jordan también dio las gracias al director de 'Sinners', Ryan Coogler, su colaborador de toda la vida con quien ha trabajado en 'Fruitvale Station', 'Creed', 'Black Panther' y 'Black Panther: Wakanda Forever'. "Es un gran honor para mí poder llamarte colaborador y amigo. Me diste la oportunidad y el espacio para que me vieran, y te quiero muchísimo", afirmó el actor. Además, agradeció al público que acompañó la película en los cines: "Gracias a quienes fueron a ver Sinners, porque ustedes convirtieron esta película en lo que es. Los quiero mucho", concluyó el actor.