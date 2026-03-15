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Jessie Buckley dedica su Óscar al "hermoso caos del corazón de una madre”

La actriz irlandesa Jessie Buckley se alzó con el Óscar a mejor actriz por ‘Hamnet’

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 21:56 -
  • Agencia EFE
Jessie Buckley dedica su Óscar al hermoso caos del corazón de una madre”

Jessie Buckley posa con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo

 EFE
Estados Unidos.

La irlandesa Jessie Buckley se alzó este domingo con el Óscar a mejor actriz por su interpretación como Agnes, la esposa de William Shakespeare, en ‘Hamnet’, un apartado en el que competía con Rose Byrne (‘Si pudiera, te daría una patada’), Kate Hudson (‘Song Sung Blue’), Renate Reinsve (‘Valor sentimental’) y Emma Stone (‘Bugonia’).

Al recibir su premio, Buckley agradeció a las "mujeres increíbles" nominadas en la categoría, así como a su famila. Dedicó su premio al "hermoso caos del corazón de una madre”, coincidiendo con el Día de la Madre en el Reino Unido.

Buckley ya había sido nominada al Oscar en 2022 como Mejor Actriz de Reparto por The Lost Daughter y había ganado un SAG, un BAFTA y un Globo de Oro por su interpretación en Hamnet, dirigida por Chloé Zhao.

La película estuvo nominada en ocho categorías de los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

EFE

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