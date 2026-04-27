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La ExpoAgaa 2026 será del 15 al 24 de mayo, en el marco de la Feria Isidra

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa), desarrollará la ExpoAgaa del 15 al 24 de mayo en su edición número 38

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 16:31 -
  • Carlos Molina
La ExpoAgaa 2026 será del 15 al 24 de mayo, en el marco de la Feria Isidra

La directiva del Agaa lanzó este lunes la ExpoAgaa 2026, con una oferta renovada de exposiciones ganaderas en el marco de las festividades del Gran Carnaval de La Ceiba.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa) anunciaron oficialmente este lunes el inicio de la ExpoAGAA, en edición número 38, el evento más esperado en el marco de la Feria Isidra y el Gran Carnaval internacional de la Amistad 2026 de La Ceiba, norte de Honduras.

Del 15 al 24 de mayo, el campo Agaa se convertirá en el epicentro del entretenimiento, la ganadería y la cultura en La Ceiba. Este año, la festividad se celebra en honor a la distinguida señora, María Luisa Machado Leiva, madre del ganadero Domingo Henríquez y actual diputado por Atlántida.

El presidente de la asociación, Margarito Vásquez, confirmó que la organización ya está a punto para recibir a miles de visitantes locales y turistas.

"Ya estamos listos para que nos visiten; estamos preparando muchas actividades recreativas. Las actividades son parecidas a otros años, solo con algunos cambios, como que ahora todas las tardes estarán amenizadas con la música de marimba", destacó Vásquez, subrayando el deseo de rescatar nuestras raíces musicales.

Atractivos de la ExpoAGAA 2026:

Música en vivo con conciertos musicales todas las noches, entre los que destacan están, Los Roland, Banda Z, El Peludo y su Banda, La Guanajeña, Bonus Track, La Gran Banda, Los Halcones, Chicas Roland, Silver Star y Poder Norteño.

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Asimismo exposiciones y venta de ganado de la región. Parque de diversiones para niños y adultos. Asimsimo una amplia oferta gastronómica con los platos típicos del litoral Atlántico.

Las noches en el campo Agaa son amenizadas con grupos musicales, donde llegan miles de personas a disfrutar en familia.

Las noches en el campo Agaa son amenizadas con grupos musicales, donde llegan miles de personas a disfrutar en familia.

(Foto: La Prensa )

Cierre con broche de oro

La gran fiesta culminará el domingo 24 de mayo con el esperado Rodeo Internacional, un espectáculo de adrenalina pura que este año contará con la presentación especial del grupo musical Poder Norteño, garantizando un cierre inolvidable para la edición número 38.

Asimismo se está gestionando la cotratación de un grupo musical internacional, el cual será sorpresa. Este año la madrina de la ExpoAgaa 2026 es la joven Anhia Fonseca Canelas.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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