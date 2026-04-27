La ExpoAgaa 2026 será del 15 al 24 de mayo, en el marco de la Feria Isidra

Miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa) anunciaron oficialmente este lunes el inicio de la ExpoAGAA, en edición número 38, el evento más esperado en el marco de la Feria Isidra y el Gran Carnaval internacional de la Amistad 2026 de La Ceiba, norte de Honduras.
Del 15 al 24 de mayo, el campo Agaa se convertirá en el epicentro del entretenimiento, la ganadería y la cultura en La Ceiba. Este año, la festividad se celebra en honor a la distinguida señora, María Luisa Machado Leiva, madre del ganadero Domingo Henríquez y actual diputado por Atlántida.
El presidente de la asociación, Margarito Vásquez, confirmó que la organización ya está a punto para recibir a miles de visitantes locales y turistas.
"Ya estamos listos para que nos visiten; estamos preparando muchas actividades recreativas. Las actividades son parecidas a otros años, solo con algunos cambios, como que ahora todas las tardes estarán amenizadas con la música de marimba", destacó Vásquez, subrayando el deseo de rescatar nuestras raíces musicales.
Atractivos de la ExpoAGAA 2026:
Música en vivo con conciertos musicales todas las noches, entre los que destacan están, Los Roland, Banda Z, El Peludo y su Banda, La Guanajeña, Bonus Track, La Gran Banda, Los Halcones, Chicas Roland, Silver Star y Poder Norteño.
Asimismo exposiciones y venta de ganado de la región. Parque de diversiones para niños y adultos. Asimsimo una amplia oferta gastronómica con los platos típicos del litoral Atlántico.
Cierre con broche de oro
La gran fiesta culminará el domingo 24 de mayo con el esperado Rodeo Internacional, un espectáculo de adrenalina pura que este año contará con la presentación especial del grupo musical Poder Norteño, garantizando un cierre inolvidable para la edición número 38.
Asimismo se está gestionando la cotratación de un grupo musical internacional, el cual será sorpresa. Este año la madrina de la ExpoAgaa 2026 es la joven Anhia Fonseca Canelas.