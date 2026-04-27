La primera fotografía de Sergio Bendaña, hijo de “Tuky”: sigue en cuidados intensivos

Foto exclusiva del doctor Sergio Arturo Bendaña Cardona, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clinina Bendaña.
El ginecólogo sufrió un percance el domingo en una competencia de motocross y había asustado a sus pacientes y amigos.
En un video al que tuvo acceso Diario La Prensa se ve cuando el galeno no logra esquivar bien uno de los obstáculos y cae al suelo.
En el material gráfico se ve que, tras dar vueltas en el suelo, la moto cae sobre Sergio Bendaña, quien de inmediato es auxiliado por los presentes.
El hijo mayor de los tres hijos del expresidente de Marathón fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos el domingo 26 de abril.
Los pacientes de Sergio Bendaña han estado a la expectativa de su evolución, pero la información al respecto ha estado escueta.
Arturo "Tuky" Bendaña confirmó a Diario La Prensa que su hijo va evolucionando, aunque "lentamente".
"No puede mover la cabeza para los lados", agregó.
El papá de Sergio reconoce que desde que se supo del accidente de su hijo, la gente se ha comunicado con é.
“He recibido miles de mensajes de familia y de personas que se han solidarizado con nosotros, y eso nos ha dado fortaleza para enfrentar esta dura prueba”., dijo Tuky.