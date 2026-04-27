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La primera fotografía de Sergio Bendaña, hijo de “Tuky”: sigue en cuidados intensivos

Tuky Bendaña confirmó que su hijo, el doctor Sergio Arturo Bendaña Cardona, aún sigue en cuidados intensivos tras sufrir accidente en moto

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 19:25 -
  • Lisseth García
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Foto exclusiva del doctor Sergio Arturo Bendaña Cardona, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clinina Bendaña.
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El ginecólogo sufrió un percance el domingo en una competencia de motocross y había asustado a sus pacientes y amigos.
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En un video al que tuvo acceso Diario La Prensa se ve cuando el galeno no logra esquivar bien uno de los obstáculos y cae al suelo.
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En el material gráfico se ve que, tras dar vueltas en el suelo, la moto cae sobre Sergio Bendaña, quien de inmediato es auxiliado por los presentes.
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El hijo mayor de los tres hijos del expresidente de Marathón fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos el domingo 26 de abril.
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Los pacientes de Sergio Bendaña han estado a la expectativa de su evolución, pero la información al respecto ha estado escueta.
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Arturo "Tuky" Bendaña confirmó a Diario La Prensa que su hijo va evolucionando, aunque "lentamente".
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"No puede mover la cabeza para los lados", agregó.
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El papá de Sergio reconoce que desde que se supo del accidente de su hijo, la gente se ha comunicado con é.
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“He recibido miles de mensajes de familia y de personas que se han solidarizado con nosotros, y eso nos ha dado fortaleza para enfrentar esta dura prueba”., dijo Tuky.
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