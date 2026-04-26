Consternación por el brutal asesinato de estudiante de Medicina Julia Cardoso

La justicia paraguaya emitió orden de captura contra el exnovio, principal sospechoso del crimen. Según datos, la relación de ambos había terminado hace 5 meses, pero Vítor volvió a acercarse a Vitoria como amigo. Este viernes habría ingresado al departamento al mediodía, horario en que se presume que cometió el crimen para después huir.