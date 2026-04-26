Consternación por el brutal asesinato de estudiante de Medicina Julia Cardoso

Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 23 años, oriunda de Chapecó de Santa Catarina, Brasil, fue asesinada a puñaladas en su apartamento en Ciudad del Este, Paraguay.
La joven estudiaba Medicina en la Universidad de la Integración de las Américas (Unida) desde 2025.
La estudiante tenía planes, sueños y un futuro prometedor que fue truncado de forma violenta.
El principal sospechoso del crimen es su exnovio, Vítor Rangel Aguiar (27), quien huyó tras el hecho y es buscado por las autoridades.
Su padre expresó el dolor por la pérdida de su hija a manos de “un cobarde que no le dio oportunidad de defenderse”.
En redes sociales, amigos la recuerdan como una joven “imparable, llena de sueños y amor por su familia”.
Un colega la describió como una persona de gran corazón: “Julia era amor, bondad y empatía”.
La muerte de la estudiante brasileña ha causado conmoción en Brasil y Paraguay y moviliza a las autoridades de ambos países.
El cuerpo de Julia fue hallado la tarde del viernes dentro del apartamento donde residía en el barrio Obrero.
El hallazgo fue realizado por un compañero de cuarto alrededor de las 4:00 de la tarde.
La víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, según el informe preliminar.
Junto al cuerpo fue encontrado un arma cortopunzante de aproximadamente 30 centímetros.
La justicia paraguaya emitió orden de captura contra el exnovio, principal sospechoso del crimen. Según datos, la relación de ambos había terminado hace 5 meses, pero Vítor volvió a acercarse a Vitoria como amigo. Este viernes habría ingresado al departamento al mediodía, horario en que se presume que cometió el crimen para después huir.