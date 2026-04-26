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Consternación por el brutal asesinato de estudiante de Medicina Julia Cardoso

Julia Vitória, estudiante brasileña de 23 años, fue asesinada a puñaladas en Paraguay; su exnovio es el principal sospechoso y las autoridades ya lo buscan.

Consternación por el brutal asesinato de estudiante de Medicina Julia Cardoso
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Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 23 años, oriunda de Chapecó de Santa Catarina, Brasil, fue asesinada a puñaladas en su apartamento en Ciudad del Este, Paraguay.
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La joven estudiaba Medicina en la Universidad de la Integración de las Américas (Unida) desde 2025.
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La estudiante tenía planes, sueños y un futuro prometedor que fue truncado de forma violenta.
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El principal sospechoso del crimen es su exnovio, Vítor Rangel Aguiar (27), quien huyó tras el hecho y es buscado por las autoridades.
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Su padre expresó el dolor por la pérdida de su hija a manos de “un cobarde que no le dio oportunidad de defenderse”.
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En redes sociales, amigos la recuerdan como una joven “imparable, llena de sueños y amor por su familia”.
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Un colega la describió como una persona de gran corazón: “Julia era amor, bondad y empatía”.
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La muerte de la estudiante brasileña ha causado conmoción en Brasil y Paraguay y moviliza a las autoridades de ambos países.
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El cuerpo de Julia fue hallado la tarde del viernes dentro del apartamento donde residía en el barrio Obrero.
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El hallazgo fue realizado por un compañero de cuarto alrededor de las 4:00 de la tarde.
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La víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, según el informe preliminar.
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Junto al cuerpo fue encontrado un arma cortopunzante de aproximadamente 30 centímetros.
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La justicia paraguaya emitió orden de captura contra el exnovio, principal sospechoso del crimen. Según datos, la relación de ambos había terminado hace 5 meses, pero Vítor volvió a acercarse a Vitoria como amigo. Este viernes habría ingresado al departamento al mediodía, horario en que se presume que cometió el crimen para después huir.
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