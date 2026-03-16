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El presidente surcoreano expresa su "orgullo" por los dos Óscar de 'K-pop Demon Hunters'

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 10:08 -
  • Agencia EFE
El presidente surcoreano expresa su orgullo por los dos Óscar de 'K-pop Demon Hunters'

(De izquierda a derecha) Yu Han Lee, EJAE y Mark Sonnenblick reaccionan tras ganar el Oscar a la Mejor Canción Original por "Golden" de "KPop Demon Hunters" durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026.

CHRIS TORRES / EFE
Seúl.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, destacó este lunes el "orgullo" que sienten todos los coreanos tras los dos premios Óscar recibidos por el fenómeno global de la animación y la música 'K-Pop Demon Hunters'.

"Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (...). Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo ", escribió el mandatario en redes sociales.

El éxito de la cinta, que este domingo se hizo con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original -por 'Golden'- en la gala de los Óscar, ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en Netflix, con 325 millones de visionados.

La banda sonora de la cinta, producida por Sony Pictures Animation, encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con 'Golden' liderando durante semanas la lista de éxitos de Billboard en Estados Unidos y acumulando millones de reproducciones.

"La armoniosa fusión de la energía dinámica del K-Pop, la sensibilidad coreana y la imaginación original ha brindado una nueva alegría y ampliado aún más los horizontes de nuestra cultura", destacó el mandatario surcoreano en su mensaje.

La película está dirigida por la surcoreana-canadiense Maggie Kang —quien también firma el guion— junto al estadounidense Chris Appelhans. Su éxito ha llevado a Netflix a anunciar ya una secuela para 2029.

@a.c.e_hype GOLDEN from Kpop Demon Hunters wins the Academy Award for Original Song 🎉🏆🎉 @KPop Demon Hunters Netflix @The Oscars @ejae_k @REI AMI @audreynuna #kpopdemonhunters #huntrix #golden #kpop #rumi ♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

EFE

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