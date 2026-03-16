Shakira cerrará su gira en España con un “estadio” propio

Madrid

Shakira reconfirmó que su actual gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran, pasará por España y adelantó que el cierre incluirá una producción inédita en el país. “Vamos a construir un estadio. Va a ser algo de otro mundo”, afirmó la artista colombiana.

La declaración aparece en un adelanto de la entrevista que RTVE publicó este lunes. La conversación fue realizada por Henar Álvarez, presentadora del programa Al cielo con ella, que próximamente dará el salto de La 2 a La 1, aunque la cadena aún no ha confirmado la fecha exacta de emisión.

En el fragmento difundido en redes sociales, Shakira también confirmó que su paso por España será al final de la gira. Además, señaló que actuará “más de dos días” y que, para la ocasión, se levantará un recinto temporal denominado “Estadio Shakira”.

La artista concedió la entrevista en México, donde recientemente batió el récord de asistencia a un concierto en la plaza del Zócalo, al congregar a más de 400.000 personas en un evento gratuito con el que cerró su paso por América.

Shakira concede pocas entrevistas, pero a finales de 2024 confirmó a la revista GQ su deseo de volver a actuar en España, lo que marcaría su regreso al país tras su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, afirmó entonces.

Al margen de actuaciones en galas de premios y otros eventos, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018, El Dorado World Tour. En aquella ocasión se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Coliseo de A Coruña, el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao) y el entonces Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.