Una batalla tras otra gana como mejor película en los Óscar 2026

Estados Unidos

Durante la gala celebrada en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, el equipo de la producción subió al escenario para recibir la estatuilla, agradeciendo al elenco, al equipo técnico y al público que apoyó la cinta desde su estreno.

La película One Battle After Another (Una batalla tras otra) se alzó con el premio a Mejor Película en la edición 2026 de los Premios Óscar 2026 , consolidándose como la gran ganadora de la noche más importante del cine mundial.

La producción destacó durante la temporada de premios por su narrativa, dirección y actuaciones, logrando posicionarse como una de las favoritas entre críticos y académicos. Su triunfo en los Óscar coronó un recorrido exitoso en festivales y premiaciones previas.

Esta cinta que combina acción y sátira se consagra como una obra maestra del cine contemporáneo, consolidando a Anderson como uno de los grandes narradores de nuestra época.

La película sigue a un ex revolucionario que, tras años retirado, debe enfrentar su pasado para salvar a su hija desaparecida. Con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y la revelación Chase Infiniti, cada interpretación ha sido aplaudida durante esta temporada.

Antes de llegar a los Oscar, la cinta había demostrado mucha fortaleza al ganar Mejor película y Mejor dirección en los Critics Choice Awards, y arrasando con seis premios en los BAFTA convirtiéndola en la favorita entre críticos y cinéfilos.

Con este reconocimiento, One Battle After Another se suma a la lista de producciones que han marcado la historia reciente del cine, al obtener el máximo galardón otorgado por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La victoria reafirma el impacto de la película en la industria cinematográfica y en el público a nivel mundial.