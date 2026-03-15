Conan O’Brien critica a Timothée Chalamet por sus comentarios despectivos sobre el ballet y la ópera

Estados Unidos.

Conan O’Brien criticó a Timothée Chalamet por su comentario viral sobre el ballet y la ópera en los Óscar 2026.

“La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Solo quería mencionarlo. Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet”, dijo O’Brien durante su monólogo de apertura.

Mientras el público se reía a carcajadas y aplaudía, la cámara enfocó a Chalamet, de 30 años, riendo sentado junto a su novia, Kylie Jenner.

“Están enojados porque dejaste fuera el jazz”, bromeó O’Brien, de 62 años.

Chalamet y Jenner, de 28 años, respondieron a los comentarios sarcásticos del presentador con una sonrisa.

Chalamet, nominado a Mejor Actor por su papel en “Marty Supreme”, provocó polémica al criticar el ballet y la ópera durante un encuentro con Matthew McConaughey, emitido por CNN el 21 de febrero.

Tras explicar la importancia de mantener las salas de cine abiertas, señaló que no quería trabajar en el ballet ni en la ópera, donde se dice: “¡Oye! Mantengamos esto vivo, aunque a nadie le importe ya”.

“Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera... Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Estoy recibiendo críticas sin motivo”, añadió Chalamet, lo que empeoró el asunto.