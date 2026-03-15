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"K-Pop Demon Hunters" gana el Óscar como Mejor Película Animada

"K-Pop Demon Hunters" es un fenómeno mundial y ahora también se ha llevado el premio más importante del cine, el Óscar.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:36 -
  • Redacción web
K-Pop Demon Hunters gana el Óscar como Mejor Película Animada

"K-Pop Demon Hunters" puede verse en Netflix.
Los Ángeles.

Sí, como ya era de esperarse, "K-Pop: Demon Hunters" (titulada en español como "Las guerreras K-Pop") ganó este domingo el premio Óscar a la Mejor Película Animada en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

La película, producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, se impuso a otras nominadas destacadas como Zootopia 2, Elio, Arco y Little Amélie or the Character of Rain.

La cinta fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans.

Hito histórico

"K-Pop: Demon Hunters" se convirtió en la película animada más vista de la historia de Netflix antes de su victoria, superando los 500 millones de visualizaciones.

Además de la categoría principal, la película también estuvo nominada a Mejor Canción Original por el tema "Golden", interpretado por el grupo ficticio Huntr/x.

La trama sigue a las integrantes de un grupo de K-pop (Rumi, Mira y Zoey) que equilibran sus carreras musicales con su identidad secreta como guerreras que protegen al mundo de espíritus malignos

Lista de canciones del concierto de Guerreras K-Pop para el 14 de marzo en SPS

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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