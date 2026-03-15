Así son las reglas que deben cumplir los nominados e invitados de los Premios Oscar

La ceremonia de los 98th Academy Awards se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, en una noche que reúne a las mayores figuras de Hollywood para premiar lo mejor del cine del último año. Aunque el evento es conocido por su glamour, su alfombra roja y los discursos emotivos de los ganadores, detrás del espectáculo también existe un conjunto de estrictas normas de protocolo y etiqueta que nominados, invitados y asistentes deben cumplir.

De acuerdo con la revista People Magazine, los asistentes a la gala deben seguir varias reglas establecidas por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la institución encargada de organizar los premios. Estas normas abarcan desde el código de vestimenta hasta el tiempo máximo permitido para los discursos de aceptación.

La ceremonia comienza a las 7 p.m. (hora del Este), con la transmisión del evento por la cadena ABC, mientras que el espectáculo de la alfombra roja inicia media hora antes, según informó NPR. Además, la gala también puede verse en directo a través de plataformas de streaming como Hulu, YouTube TV, AT&T TV y FuboTV.

La velada está conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien repite como anfitrión por segundo año consecutivo.

Dresscode

Uno de los aspectos más visibles del protocolo de los Oscar es el código de vestimenta. Históricamente, la gala se regía por un estilo “white tie”, considerado el más formal dentro de la etiqueta masculina.

Durante décadas, la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head, quien fue asesora de moda del evento, estableció reglas muy precisas para las actrices: debían usar vestidos de gala largos —preferiblemente en tonos pastel— y se desaconsejaban los vestidos cortos, los diseños demasiado informales o los looks excesivamente brillantes, según registros históricos citados por People.

Para los hombres, la recomendación era acudir con frac y accesorios formales tradicionales. Con el paso del tiempo, la etiqueta evolucionó hacia un estilo más cercano al black tie, que sigue siendo formal pero ofrece mayor flexibilidad.

En los últimos años, además, la Academia ha promovido la moda sostenible en la alfombra roja. En su guía de estilo sostenible se anima a los asistentes a utilizar prendas vintage, prestadas o recicladas, una tendencia que cada vez gana más presencia entre las celebridades.