Christian Nodal habla de la demanda contra Cazzu: “Que no se siga exponiendo"

México.

Luego de una fuerte polémica en redes sociales desatada por la canción ‘Rosita’ a la que respondió tanto Cazzu como Christian Nodal, cada uno defendiendo sus puntos, ahora el cantante de regional mexicano apareció para hablar por primera vez con la prensa sobre la demanda que tiene contra su ex pareja sobre el futuro de Inti, la hija que tienen en común. Fue entonces que el intérprete de ‘Incompatibles’ habló por primera vez de forma pública sobre la demanda que tiene contra Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, por el bienestar y futuro de la hija que tienen en común.

Según los primeros detalles revelados por el cantante, lo único que busca es que la menor sea quien decida sobre su vida especialmente si ella decide seguir los pasos de él o de su madre dentro de la música, pero una vez que cumpla la mayoría de edad. De acuerdo con lo que mencionó a distintos medios de comunicación, sea cual sea la decisión de Inti, él está dispuesto a apoyarla por completo; sin embargo, hasta que no cumpla la mayoría de edad tiene una sola petición y es evitar la exposición. Christian Nodal agregó que en la demanda que tiene en contra de Cazzu por el bienestar de Inti hay una condición en la que él pide que la menor no sea expuesta en redes sociales, una decisión en la que ha comenzado a ceder.