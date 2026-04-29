Trump dice que el Reino Unido le habría ayudado en Irán si fuera por Carlos III

Washington, Estados Unidos

"El rey es fantástico. Pasamos mucho tiempo juntos. Tuvimos largas conversaciones. Hablamos también sobre este asunto (la falta de apoyo de Reino Unido en el conflicto) Y creo que, si la decisión hubiera dependido de él, si hubiera estado en sus manos, probablemente nos habría ayudado con Irán ", declaró Trump a la prensa preguntado por la visita de Estado del monarca.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aseguró este miércoles que el Reino Unido le habría ayudado en la guerra contra Irán si fuera por el rey Carlos III , con quien se reunió esta semana en la Casa Blanca.

El líder estadounidense ha sido muy crítico con el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente a desbloquear el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense.

"El rey es fantástico. Pasamos mucho tiempo juntos. Tuvimos largas conversaciones. Hablamos también sobre este asunto (la falta de apoyo del Reino Unido en el conflicto)", reveló.

Trump respondió así al ser preguntado por los periodistas sobre el histórico discurso que pronunció Carlos III ante el Congreso estadounidense el martes, en el que hizo un llamado a la reconciliación en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

"Creo que es un representante fenomenal para su país. Creo que el pueblo del Reino Unido debería sentirse orgulloso. Me encantó su discurso de ayer", añadió.

Según el republicano, Carlos III, al que considera un "gran amigo", habría seguido sus sugerencias no solo con respecto a Irán sino también sobre la guerra en Ucrania.

"Habría actuado en consecuencia; habría seguido las sugerencias que le hicimos con respecto a Ucrania, porque, como saben, tenemos algunos desacuerdos en cuanto a Ucrania", aseguró.