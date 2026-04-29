Banhprovi contratará empresa para recuperar créditos en mora

San Pedro Sula, Cortés

Mediante un comunicado oficial, la institución anunció la convocatoria a un concurso público nacional para la “contratación de servicios para la recuperación de la cartera en mora de Banhprovi”, identificado como CPN-BANHPROVI-02/2026.

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) iniciará el cobro de créditos en mora a través de un tercero, como parte de un proceso orientado a la recuperación de su cartera.

En el aviso, el banco invita a sociedades legalmente establecidas a presentar ofertas selladas para participar en el proceso de contratación de estos servicios.

El financiamiento del concurso proviene de fondos nacionales y se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.

Las empresas interesadas podrán adquirir los documentos del concurso a partir del 16 de abril de 2026, mediante solicitud escrita dirigida a Maritza Rodríguez, subgerente de Administración, al teléfono 2291-0505, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la dirección indicada al final del aviso. Para ello, deberán realizar un pago no reembolsable de 200 lempiras, mediante cheque de caja o certificado a favor de Banhprovi.

Los documentos también estarán disponibles en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (HonduCompras), en el sitio web www.honducompras.gob.hn. Para consultas, se habilitó el correo adquisiciones@banhprovi.gob.hn.

Las ofertas deberán presentarse en el edificio de Banhprovi, ubicado al final del bulevar Centroamérica y su prolongación hacia el bulevar Juan Pablo II, contiguo al Centro Cívico Gubernamental, en Tegucigalpa.

La recepción de propuestas cerrará el 29 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. Las ofertas presentadas fuera del plazo serán rechazadas. La apertura se realizará en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, según detalla el comunicado oficial.

Como banco de segundo piso, Banhprovi no otorga créditos directamente al público general, sino que canaliza fondos a través de intermediarios financieros, como bancos comerciales, cooperativas y financieras. Actúa como una banca de fomento que provee recursos a tasas preferenciales para vivienda, agricultura y mipymes. No obstante, también realiza préstamos directos mediante su modalidad de primer piso, aunque en menor escala y bajo condiciones específicas.

Gustavo Boquín, expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), explicó que esta medida de cobranza es una práctica habitual en el sistema financiero para mantener controlados los niveles de mora.

Ariel Santos, vicepresidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), señaló que Banhprovi contratará una empresa para la recuperación de la mora, aunque considera que el volumen de créditos atrasado no sería elevado.

Explicó que, al operar principalmente como banco de segundo piso, son las entidades financieras las encargadas de gestionar el cobro a los clientes, especialmente en la cartera de vivienda.

“Quien se encarga de recuperar los fondos de vivienda son los bancos y los bancos tienen que obligatoriamente hacerle los repagos a Banhprovi, hayan recuperado la mora o no”.