Banhprovi contratará empresa para recuperar créditos en mora

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/deficit-habitacional-honduras-viviendas-banhprovi-BJ29204151" target="_blank">El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)</a> iniciará el cobro de créditos en mora a través de un tercero, como parte de un proceso orientado a la recuperación de su cartera.Mediante un comunicado oficial, la institución anunció la convocatoria a un concurso público nacional para la “contratación de servicios para la recuperación de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/banhprovi-sin-fondos-crisis-vivienda-honduras-AF28969081" target="_blank">cartera en mora</a> de Banhprovi”, identificado como CPN-BANHPROVI-02/2026.