Trabajadores de SPS se movilizarán este 1 de Mayo por el alto costo de vida

San Pedro Sula, Honduras

Miles de trabajadores se movilizarán este viernes 1 de Mayo para conmemorar el Día del Trabajo y manifestarse por el alto costo de vida, el respeto a los derechos laborales, la generación de empleo, el cese de la corrupción y la protección de los bosques.

Las anunciadas temperaturas superiores a los 37 grados no serán un impedimento para que los trabajadores participen en una jornada que conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero.

En las sedes de los sindicatos se observa el constante movimiento de trabajadores que preparan pancartas con mensajes de protesta, monigotes y consignas.

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores o Día de Trabajo, una jornada conmemorativa mundial dedicada a la lucha por los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y en homenaje a los "Mártires de Chicago" de 1886 quienes exigieron una jornada laboral de ocho horas. Varios líderes sindicales murieron en esa lucha.

Las principales dirigentes de las centrales obreras de Honduras, que agrupan a sindicatos y federaciones como la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) están listas para defender los derechos de los trabajadores.

José Dolores Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), dijo que las centrales obreras se alistan para recordar este viernes las luchas sindicales que han derivado en conquistas como el Código de Trabajo.