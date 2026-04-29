Trabajadores de SPS se movilizarán este 1 de Mayo por el alto costo de vida

Miles de trabajadores se movilizarán este viernes 1 de Mayo para conmemorar el Día del Trabajo y manifestarse por el alto costo de vida, el respeto a los derechos laborales, la generación de empleo, el cese de la corrupción y la protección de los bosques.
Las anunciadas temperaturas superiores a los 37 grados no serán un impedimento para que los trabajadores participen en una jornada que conmemora las luchas históricas y los logros de la clase trabajadora y del movimiento obrero.
En las sedes de los sindicatos se observa el constante movimiento de trabajadores que preparan pancartas con mensajes de protesta, monigotes y consignas.
El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores o Día de Trabajo, una jornada conmemorativa mundial dedicada a la lucha por los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y en homenaje a los "Mártires de Chicago" de 1886 quienes exigieron una jornada laboral de ocho horas. Varios líderes sindicales murieron en esa lucha.
Las principales dirigentes de las centrales obreras de Honduras, que agrupan a sindicatos y federaciones como la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) están listas para defender los derechos de los trabajadores.
José Dolores Valenzuela, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), dijo que las centrales obreras se alistan para recordar este viernes las luchas sindicales que han derivado en conquistas como el Código de Trabajo.
“Cada quien está haciendo lo propio. Hay comisiones nombradas y este año no todos los sindicatos se concentrarán en San Pedro Sula, sino también en ciudades como Choloma, Villanueva y El Progreso, debido a los costos y la logística del traslado de personas”, explicó.
Valenzuela detalló que San Pedro Sula no quedará sola porque se espera la participación de unos 30 mil trabajadores de distintas centrales obreras, quienes marcharán con consignas y pancartas.
La ruta de la movilización
El dirigente sindical indicó que el recorrido seguirá la ruta de años anteriores. “Partiremos a las 8:30 a.m. desde el puente a desnivel frente a Mega Mall; avanzaremos por la primera calle hasta llegar al parque central, donde se ubicará el estrado principal. Allí se dará lectura a los pronunciamientos de las centrales obreras, habrá un acto cívico y tribuna libre”, aseguró.
Para Valenzuela, no se trata de una movilización cualquiera, sino de una fecha para dar continuidad a las luchas que han dejado conquistas sociales importantes. “Estamos obligados a seguir porque son logros del sector trabajador que nadie ha regalado”, afirmó.
El dirigente también señaló la preocupación en el sector obrero por el alto costo de la vida, la canasta básica y el combustible, temas que estarán presentes en las consignas durante la movilización.
Ese día también participarán sindicatos como el de la municipalidad sampedrana, cuyos miembros denunciarán supuestos abusos de las autoridades al obligarlos a recoger basura en mega operativos, pese a que según indican, ya existe un servicio pagado por los ciudadanos y sus funciones corresponden a otras labores.
Ramiro Amaya, presidente del sindicato municipal, explicó que ya tienen listas las pancartas y consignas. “Será una movilización masiva en la que participaremos todos”, dijo.
Por su parte Wilmer Madrid, médico, recomendó a los trabajadores mantenerse hidratados y proteger la piel, ya que las altas temperaturas pueden provocar desmayos, vértigo e insolación. También sugirió la presencia de cuerpos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y Copeco para atender cualquier emergencia durante la jornada.