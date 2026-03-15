‘One Battle After Another’ gana el Óscar a mejor casting al que optaba 'O Agente Secreto'

La película ‘One Battle After Another’ hizo historia este domingo al convertirse en la primera ganadora del Óscar a mejor casting, una categoría que fue presentada por primera vez por la Academia de Hollywood durante la más reciente edición de los premios.

El reconocimiento fue anunciado en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde la producción logró imponerse frente a otras destacadas nominadas que también competían por este nuevo galardón.

Entre las cintas que aspiraban al premio se encontraban ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners’ y la producción brasileña ‘O Agente Secreto’, títulos que destacaron por la calidad de sus elencos y la cuidadosa selección de actores.

Sin embargo, el trabajo de casting de ‘One Battle After Another’ logró captar la atención de los votantes de la Academia, quienes reconocieron la importancia de elegir al reparto adecuado para dar vida a la historia y fortalecer el impacto de la película.

La creación de esta nueva categoría busca destacar el papel fundamental que cumplen los directores de casting dentro de la industria cinematográfica, una labor clave para reunir a los actores que finalmente construyen la esencia de cada producción.